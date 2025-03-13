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Торговля между Россией и Южной Кореей упала почти на четверть
Торговля между Россией и Южной Кореей упала почти на четверть - 13.03.2025, ПРАЙМ
Торговля между Россией и Южной Кореей упала почти на четверть
Торговля между Россией и Южной Корей по итогам прошлого года сократилась почти на четверть, оказавшись на минимуме со времен глобального финансового кризиса... | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T04:18+0300
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Торговля между Россией и Южной Корей по итогам прошлого года сократилась почти на четверть, оказавшись на минимуме со времен глобального финансового кризиса 2008-2009 годов, подсчитало РИА Новости по данным статслужбы корейской таможни.
Так, годовой оборот взаимной торговли двух стран составил 11,4 миллиарда долларов, уменьшившись за год на 24%. Это стало минимальным значением с 2009 года.
Экспорт корейских товаров в Россию по итогам года достиг 4,5 миллиарда долларов, а импорт - 6,9 миллиарда.
Больше всего в Россию приехало корейских легковых автомобилей (на 588,8 миллиона долларов), косметики (322,4 миллиона), нефтепродуктов (257,9 миллиона), деталей транспортных средств (172,7 миллиона) и шин (151,8 миллиона).
Самыми продаваемыми в Южной Корее российскими товарами стали каменный уголь (2,3 миллиарда долларов), сжиженный природный газ (1,24 миллиарда), необработанный алюминий (862,7 миллиона), обогащенный уран (540,3 миллиона), а также крабы и креветки (387,3 миллиона).
Южная Корея 24 марта 2022 года вслед за США объявила о введении экспортного контроля за поставками в Россию 57 видов нестратегических товаров и технологий. С 28 апреля в список была добавлена 741 позиция, включая промышленное и строительное оборудование, товары в сталелитейной, химической отраслях, автомобилестроении, детали для автомобилей дороже 50 тысяч долларов, проводники и квантовые компьютеры, детали для них и другое. Россия в ответ включила Южную Корею в список недружественных стран, к которым применяются особые меры воздействия.
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мировая экономика, россия, южная корея, москва, сша
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, МОСКВА, США
Торговля между Россией и Южной Кореей упала почти на четверть
Торговля между Россией и Южной Кореей за год сократилась почти на четверть
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Торговля между Россией и Южной Корей по итогам прошлого года сократилась почти на четверть, оказавшись на минимуме со времен глобального финансового кризиса 2008-2009 годов, подсчитало РИА Новости по данным статслужбы корейской таможни.
Так, годовой оборот взаимной торговли двух стран составил 11,4 миллиарда долларов, уменьшившись за год на 24%. Это стало минимальным значением с 2009 года.
Экспорт корейских товаров в Россию по итогам года достиг 4,5 миллиарда долларов, а импорт - 6,9 миллиарда.
Больше всего в Россию приехало корейских легковых автомобилей (на 588,8 миллиона долларов), косметики (322,4 миллиона), нефтепродуктов (257,9 миллиона), деталей транспортных средств (172,7 миллиона) и шин (151,8 миллиона).
Самыми продаваемыми в Южной Корее российскими товарами стали каменный уголь (2,3 миллиарда долларов), сжиженный природный газ (1,24 миллиарда), необработанный алюминий (862,7 миллиона), обогащенный уран (540,3 миллиона), а также крабы и креветки (387,3 миллиона).
Южная Корея 24 марта 2022 года вслед за США объявила о введении экспортного контроля за поставками в Россию 57 видов нестратегических товаров и технологий. С 28 апреля в список была добавлена 741 позиция, включая промышленное и строительное оборудование, товары в сталелитейной, химической отраслях, автомобилестроении, детали для автомобилей дороже 50 тысяч долларов, проводники и квантовые компьютеры, детали для них и другое. Россия в ответ включила Южную Корею в список недружественных стран, к которым применяются особые меры воздействия.