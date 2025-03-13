https://1prime.ru/20250313/torgovlya-855755082.html
ЦБ оценил профицит внешней торговли России товарами
ЦБ оценил профицит внешней торговли России товарами - 13.03.2025, ПРАЙМ
ЦБ оценил профицит внешней торговли России товарами
Положительное сальдо внешней торговли России товарами в январе-феврале 2025 года увеличилось на 15,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и... | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T16:06+0300
2025-03-13T16:06+0300
2025-03-13T16:12+0300
банк россии
профицит внешней торговли
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Положительное сальдо внешней торговли России товарами в январе-феврале 2025 года увеличилось на 15,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 18,5 миллиарда долларов, следует из материалов ЦБ РФ."Профицит баланса внешней торговли товарами вырос на 2,5 миллиарда долларов США до 18,5 миллиарда долларов США относительно соответствующего периода прошлого года в основном за счет снижения импорта; оценка за январь была повышена в части экспорта, в то время как в части импорта товаров – снижена с учетом поступивших отчетных данных", - сообщил регулятор.Согласно обновленной оценке, в январе профицит внешней торговли России составил 7,2 миллиарда долларов, в феврале - 11,4 миллиарда.
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профицит внешней торговли
Банк России, профицит внешней торговли
ЦБ оценил профицит внешней торговли России товарами
ЦБ: профицит внешней торговли России товарами вырос до 18,5 миллиарда долларов
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Положительное сальдо внешней торговли России товарами в январе-феврале 2025 года увеличилось на 15,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 18,5 миллиарда долларов, следует из материалов ЦБ РФ.
"Профицит баланса внешней торговли товарами вырос на 2,5 миллиарда долларов США до 18,5 миллиарда долларов США относительно соответствующего периода прошлого года в основном за счет снижения импорта; оценка за январь была повышена в части экспорта, в то время как в части импорта товаров – снижена с учетом поступивших отчетных данных", - сообщил регулятор.
Согласно обновленной оценке, в январе профицит внешней торговли России составил 7,2 миллиарда долларов, в феврале - 11,4 миллиарда.
ЦБ оценил профицит текущего счета платежного баланса России