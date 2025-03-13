https://1prime.ru/20250313/torgovlya-855755082.html

ЦБ оценил профицит внешней торговли России товарами

ЦБ оценил профицит внешней торговли России товарами - 13.03.2025, ПРАЙМ

ЦБ оценил профицит внешней торговли России товарами

Положительное сальдо внешней торговли России товарами в январе-феврале 2025 года увеличилось на 15,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и... | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T16:06+0300

2025-03-13T16:06+0300

2025-03-13T16:12+0300

банк россии

профицит внешней торговли

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Положительное сальдо внешней торговли России товарами в январе-феврале 2025 года увеличилось на 15,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 18,5 миллиарда долларов, следует из материалов ЦБ РФ."Профицит баланса внешней торговли товарами вырос на 2,5 миллиарда долларов США до 18,5 миллиарда долларов США относительно соответствующего периода прошлого года в основном за счет снижения импорта; оценка за январь была повышена в части экспорта, в то время как в части импорта товаров – снижена с учетом поступивших отчетных данных", - сообщил регулятор.Согласно обновленной оценке, в январе профицит внешней торговли России составил 7,2 миллиарда долларов, в феврале - 11,4 миллиарда.

https://1prime.ru/20250313/tsb-855755174.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

профицит внешней торговли