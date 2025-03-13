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WSJ объяснила желание Трампа увеличить территорию США - 13.03.2025, ПРАЙМ
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WSJ объяснила желание Трампа увеличить территорию США
WSJ объяснила желание Трампа увеличить территорию США - 13.03.2025, ПРАЙМ
WSJ объяснила желание Трампа увеличить территорию США
Президент США Дональд Трамп хочет увеличить территорию США, чтобы оставить собственное историческое наследие, и по-прежнему серьезно настроен в отношении... | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T13:56+0300
2025-03-13T13:56+0300
политика
дональд трамп
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп хочет увеличить территорию США, чтобы оставить собственное историческое наследие, и по-прежнему серьезно настроен в отношении возможной экспансии, пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на источники. "Трамп по-прежнему серьезно относится к расширению страны во время своего пребывания в Белом доме. Он рассматривает это как часть своего наследия, говорят пять человек, которые с ним говорили", - пишет издание. Отмечается, что негативная реакция на экспансионистскую политику Трампа в отношении Панамского канада, Гренландии и Канады только "придала ему смелости". Чиновники администрации Трампа заявили, что они открыты для идеи Дании разместить больше американских войск на острове и предоставить выгодные контракты на добычу полезных ископаемых американским фирмам, но отметили, что президент "серьезно настроен на Гренландию" и отказывается исключать военные варианты ее приобретения. В то же время анонимный собеседник издания, знакомый со стратегией Панамы, заявил, что страна пытается "утихомирить президента любой ценой", сохраняя при этом суверенитет Панамы над каналом. При этом в Белом доме на данный момент довольны уступками Панамы, но "Трамп по-прежнему хочет вернуть канал США". Трамп ранее заявлял о намерении приобрести Гренландию, а Канаде предлагал стать 51-м штатом.
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дональд трамп, wsj, сша
Политика, Дональд Трамп, WSJ, США
13:56 13.03.2025
 
WSJ объяснила желание Трампа увеличить территорию США

WSJ: Трамп хочет увеличить территорию США, чтобы оставить историческое наследие

© Фото : Official White House Photo by Daniel TorokПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2025
© Фото : Official White House Photo by Daniel Torok
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп хочет увеличить территорию США, чтобы оставить собственное историческое наследие, и по-прежнему серьезно настроен в отношении возможной экспансии, пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"Трамп по-прежнему серьезно относится к расширению страны во время своего пребывания в Белом доме. Он рассматривает это как часть своего наследия, говорят пять человек, которые с ним говорили", - пишет издание.
Отмечается, что негативная реакция на экспансионистскую политику Трампа в отношении Панамского канада, Гренландии и Канады только "придала ему смелости".
Чиновники администрации Трампа заявили, что они открыты для идеи Дании разместить больше американских войск на острове и предоставить выгодные контракты на добычу полезных ископаемых американским фирмам, но отметили, что президент "серьезно настроен на Гренландию" и отказывается исключать военные варианты ее приобретения.
В то же время анонимный собеседник издания, знакомый со стратегией Панамы, заявил, что страна пытается "утихомирить президента любой ценой", сохраняя при этом суверенитет Панамы над каналом. При этом в Белом доме на данный момент довольны уступками Панамы, но "Трамп по-прежнему хочет вернуть канал США".
Трамп ранее заявлял о намерении приобрести Гренландию, а Канаде предлагал стать 51-м штатом.
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2025
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ПолитикаДональд ТрампWSJСША
 
 
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