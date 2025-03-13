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Трамп допустил шатдаун в США на этой неделе

Трамп допустил шатдаун в США на этой неделе - 13.03.2025, ПРАЙМ

Трамп допустил шатдаун в США на этой неделе

Президент США Дональд Трамп допустил возможность остановки работы американского правительства ("шатдаун") на этой неделе, заявив, что ответственность за это... | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T20:39+0300

2025-03-13T20:39+0300

2025-03-13T20:39+0300

экономика

сша

дональд трамп

шатдаун

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ВАШИНГТОН, 13 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп допустил возможность остановки работы американского правительства ("шатдаун") на этой неделе, заявив, что ответственность за это ляжет на Демократическую партию. "Если произойдет шатдаун, то это не вина республиканцев. Мы провели законопроект, имея невероятные республиканские голоса… при наступлении шатдауна, даже демократы признают, это будет их вина", - сказал Трамп журналистам в Белом доме перед началом встречи с генсеком НАТО Марком Рютте. При этом американский лидер выразил надежду на то, что члены Демпартии все же поддержат законопроект о продолжении работы американского правительства в сенате США. Ранее в четверг глава минфина США Скотт Бессент заявил в интервью телеканалу CNBC, что возможный шатдаун с конца текущей недели будет "невероятно разрушительным" для Соединенных Штатов и навредит экономике страны. Правительству США с субботы грозит частичное прекращение работы в том случае, если конгресс не примет законопроект о финансировании работы правительства. Ранее палата представителей конгресса США большинством голосов приняла законопроект о финансировании правительства до 30 сентября. Для принятия документа сенатом он должен получить 60 из 100 голосов законодателей, поэтому 53 голосов республиканцев будет недостаточно. Демократы публично заявляют о намерении голосовать против.

https://1prime.ru/20250313/shatdaun-855759306.html

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сша, дональд трамп, шатдаун