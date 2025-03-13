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США не нужны никакие из экспортных товаров и услуг Канады, заявил Трамп - 13.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250313/tramp-855768975.html
США не нужны никакие из экспортных товаров и услуг Канады, заявил Трамп
США не нужны никакие из экспортных товаров и услуг Канады, заявил Трамп - 13.03.2025, ПРАЙМ
США не нужны никакие из экспортных товаров и услуг Канады, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что США не нужны никакие из экспортных товаров и услуг Канады и отметил, что Канаде стоит стать 51-м штатом на фоне торговой | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T21:06+0300
2025-03-13T21:06+0300
экономика
канада
сша
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 13 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что США не нужны никакие из экспортных товаров и услуг Канады и отметил, что Канаде стоит стать 51-м штатом на фоне торговой войны между странами. "Нам не нужны их машины. Нам не нужна их энергия. Нам не нужна их древесина. Нам не нужно ничего из того, что они производят. Мы закупаем это, потому что хотим помочь, но наступает момент, когда вы просто не можете больше этого делать. Вам нужно управлять своей собственной страной. И, честно говоря, Канада работает только как штат", - заявил Трамп журналистам в Белом доме. Он отметил, что даже в случае вхождения в США Канада не будет приносить что-то, чего еще нет у Вашингтона, однако на карте новые очертания Соединенных Штатов будут выглядеть "потрясающе".
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канада, сша, дональд трамп
Экономика, КАНАДА, США, Дональд Трамп
21:06 13.03.2025
 
США не нужны никакие из экспортных товаров и услуг Канады, заявил Трамп

Трамп заявил, что США не нужны никакие из экспортных товаров и услуг Канады

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости . Стрингер
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ВАШИНГТОН, 13 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что США не нужны никакие из экспортных товаров и услуг Канады и отметил, что Канаде стоит стать 51-м штатом на фоне торговой войны между странами.
"Нам не нужны их машины. Нам не нужна их энергия. Нам не нужна их древесина. Нам не нужно ничего из того, что они производят. Мы закупаем это, потому что хотим помочь, но наступает момент, когда вы просто не можете больше этого делать. Вам нужно управлять своей собственной страной. И, честно говоря, Канада работает только как штат", - заявил Трамп журналистам в Белом доме.
Он отметил, что даже в случае вхождения в США Канада не будет приносить что-то, чего еще нет у Вашингтона, однако на карте новые очертания Соединенных Штатов будут выглядеть "потрясающе".
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ЭкономикаКАНАДАСШАДональд Трамп
 
 
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