https://1prime.ru/20250313/tramp-855768975.html

США не нужны никакие из экспортных товаров и услуг Канады, заявил Трамп

США не нужны никакие из экспортных товаров и услуг Канады, заявил Трамп - 13.03.2025, ПРАЙМ

США не нужны никакие из экспортных товаров и услуг Канады, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что США не нужны никакие из экспортных товаров и услуг Канады и отметил, что Канаде стоит стать 51-м штатом на фоне торговой | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T21:06+0300

2025-03-13T21:06+0300

2025-03-13T21:06+0300

экономика

канада

сша

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 13 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что США не нужны никакие из экспортных товаров и услуг Канады и отметил, что Канаде стоит стать 51-м штатом на фоне торговой войны между странами. "Нам не нужны их машины. Нам не нужна их энергия. Нам не нужна их древесина. Нам не нужно ничего из того, что они производят. Мы закупаем это, потому что хотим помочь, но наступает момент, когда вы просто не можете больше этого делать. Вам нужно управлять своей собственной страной. И, честно говоря, Канада работает только как штат", - заявил Трамп журналистам в Белом доме. Он отметил, что даже в случае вхождения в США Канада не будет приносить что-то, чего еще нет у Вашингтона, однако на карте новые очертания Соединенных Штатов будут выглядеть "потрясающе".

https://1prime.ru/20250313/kanada-855764769.html

канада

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канада, сша, дональд трамп