Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп не верит, что слова союзников об угрозе российской атаки обоснованы - 13.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250313/tramp-855769729.html
Трамп не верит, что слова союзников об угрозе российской атаки обоснованы
Трамп не верит, что слова союзников об угрозе российской атаки обоснованы - 13.03.2025, ПРАЙМ
Трамп не верит, что слова союзников об угрозе российской атаки обоснованы
Американский президент Дональд Трамп заявил, что не верит в обоснованность слов союзников США по НАТО об угрозе атаки за стороны России. | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T21:24+0300
2025-03-13T21:24+0300
россия
сша
дональд трамп
владимир путин
марк рютте
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/05/855484045_0:63:1842:1099_1920x0_80_0_0_4b0e78442e17a443e55145c0f53bdc36.jpg
ВАШИНГТОН, 13 мар - ПРАЙМ. Американский президент Дональд Трамп заявил, что не верит в обоснованность слов союзников США по НАТО об угрозе атаки за стороны России. Перед началом встречи с генсеком НАТО Марком Рютте журналисты задали американскому лидеру вопрос, верит ли он в обоснованность заявлений союзников США по Североатлантическому альянсу о возможности атаки со стороны России. "Нет… я не вижу, чтобы это произошло", - ответил глава Белого дома. Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
https://1prime.ru/20250313/tramp-855769609.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/05/855484045_63:0:1779:1287_1920x0_80_0_0_24c3b349de8a9daac4fb65c9be24fbe6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сша, дональд трамп, владимир путин, марк рютте, нато
РОССИЯ, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Марк Рютте, НАТО
21:24 13.03.2025
 
Трамп не верит, что слова союзников об угрозе российской атаки обоснованы

Трамп заявил, что не верит в обоснованность слов союзников об угрозе атаки со стороны РФ

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 13 мар - ПРАЙМ. Американский президент Дональд Трамп заявил, что не верит в обоснованность слов союзников США по НАТО об угрозе атаки за стороны России.
Перед началом встречи с генсеком НАТО Марком Рютте журналисты задали американскому лидеру вопрос, верит ли он в обоснованность заявлений союзников США по Североатлантическому альянсу о возможности атаки со стороны России.
"Нет… я не вижу, чтобы это произошло", - ответил глава Белого дома.
Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2025