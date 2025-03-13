https://1prime.ru/20250313/tramp-855769729.html

Трамп не верит, что слова союзников об угрозе российской атаки обоснованы

Трамп не верит, что слова союзников об угрозе российской атаки обоснованы - 13.03.2025, ПРАЙМ

Трамп не верит, что слова союзников об угрозе российской атаки обоснованы

Американский президент Дональд Трамп заявил, что не верит в обоснованность слов союзников США по НАТО об угрозе атаки за стороны России. | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T21:24+0300

2025-03-13T21:24+0300

2025-03-13T21:24+0300

россия

сша

дональд трамп

владимир путин

марк рютте

нато

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ВАШИНГТОН, 13 мар - ПРАЙМ. Американский президент Дональд Трамп заявил, что не верит в обоснованность слов союзников США по НАТО об угрозе атаки за стороны России. Перед началом встречи с генсеком НАТО Марком Рютте журналисты задали американскому лидеру вопрос, верит ли он в обоснованность заявлений союзников США по Североатлантическому альянсу о возможности атаки со стороны России. "Нет… я не вижу, чтобы это произошло", - ответил глава Белого дома. Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

https://1prime.ru/20250313/tramp-855769609.html

сша

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россия, сша, дональд трамп, владимир путин, марк рютте, нато