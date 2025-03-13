https://1prime.ru/20250313/tramp-855769729.html
Трамп не верит, что слова союзников об угрозе российской атаки обоснованы
Трамп не верит, что слова союзников об угрозе российской атаки обоснованы - 13.03.2025, ПРАЙМ
Трамп не верит, что слова союзников об угрозе российской атаки обоснованы
Американский президент Дональд Трамп заявил, что не верит в обоснованность слов союзников США по НАТО об угрозе атаки за стороны России. | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T21:24+0300
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ВАШИНГТОН, 13 мар - ПРАЙМ. Американский президент Дональд Трамп заявил, что не верит в обоснованность слов союзников США по НАТО об угрозе атаки за стороны России. Перед началом встречи с генсеком НАТО Марком Рютте журналисты задали американскому лидеру вопрос, верит ли он в обоснованность заявлений союзников США по Североатлантическому альянсу о возможности атаки со стороны России. "Нет… я не вижу, чтобы это произошло", - ответил глава Белого дома. Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
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РОССИЯ, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Марк Рютте, НАТО
Трамп не верит, что слова союзников об угрозе российской атаки обоснованы
Трамп заявил, что не верит в обоснованность слов союзников об угрозе атаки со стороны РФ
ВАШИНГТОН, 13 мар - ПРАЙМ. Американский президент Дональд Трамп заявил, что не верит в обоснованность слов союзников США по НАТО об угрозе атаки за стороны России.
Перед началом встречи с генсеком НАТО Марком Рютте журналисты задали американскому лидеру вопрос, верит ли он в обоснованность заявлений союзников США по Североатлантическому альянсу о возможности атаки со стороны России.
"Нет… я не вижу, чтобы это произошло", - ответил глава Белого дома.
Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".