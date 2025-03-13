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США планируют заказать изготовление 48 ледоколов, заявил Трамп - 13.03.2025, ПРАЙМ
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США планируют заказать изготовление 48 ледоколов, заявил Трамп
США планируют заказать изготовление 48 ледоколов, заявил Трамп - 13.03.2025, ПРАЙМ
США планируют заказать изготовление 48 ледоколов, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты планируют заказать изготовление более 40 ледоколов. | 13.03.2025, ПРАЙМ
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экономика
арктика
дональд трамп
сша
россия
морской транспорт
ледоколы
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ВАШИНГТОН, 13 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты планируют заказать изготовление более 40 ледоколов. "Мы в процессе заказа 48 ледоколов", - сказал Трамп в Белом доме. Он подчеркнул, что по Арктическому региону проходят важные маршруты. "У России, как вы знаете, порядка 40 ледоколов", - сказал Трамп.
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арктика
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арктика, дональд трамп, сша, россия, морской транспорт, ледоколы
Экономика, АРКТИКА, Дональд Трамп, США, РОССИЯ, морской транспорт, ледоколы
21:48 13.03.2025
 
США планируют заказать изготовление 48 ледоколов, заявил Трамп

Трамп: США планируют заказать изготовление 48 ледоколов, чтобы обогнать Россию

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости . Стрингер
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ВАШИНГТОН, 13 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты планируют заказать изготовление более 40 ледоколов.
"Мы в процессе заказа 48 ледоколов", - сказал Трамп в Белом доме.
Он подчеркнул, что по Арктическому региону проходят важные маршруты.
"У России, как вы знаете, порядка 40 ледоколов", - сказал Трамп.
% Айсберг - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2025
Глава РФПИ Дмитриев высказался о сотрудничестве России и США в Арктике
8 марта, 19:14
 
ЭкономикаАРКТИКАДональд ТрампСШАРОССИЯморской транспортледоколы
 
 
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