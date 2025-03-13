https://1prime.ru/20250313/tramp-855770102.html
США планируют заказать изготовление 48 ледоколов, заявил Трамп
США планируют заказать изготовление 48 ледоколов, заявил Трамп - 13.03.2025, ПРАЙМ
США планируют заказать изготовление 48 ледоколов, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты планируют заказать изготовление более 40 ледоколов. | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T21:48+0300
2025-03-13T21:48+0300
2025-03-13T21:48+0300
экономика
арктика
дональд трамп
сша
россия
морской транспорт
ледоколы
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/05/855483972_0:31:1694:984_1920x0_80_0_0_a5355ec023ad7c2cb939d5063d964bfb.jpg
ВАШИНГТОН, 13 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты планируют заказать изготовление более 40 ледоколов. "Мы в процессе заказа 48 ледоколов", - сказал Трамп в Белом доме. Он подчеркнул, что по Арктическому региону проходят важные маршруты. "У России, как вы знаете, порядка 40 ледоколов", - сказал Трамп.
https://1prime.ru/20250308/sotrudnichestvo-855596573.html
арктика
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/05/855483972_66:0:1629:1172_1920x0_80_0_0_1a4c61c12a91c9fe7e123a2e62507ade.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
арктика, дональд трамп, сша, россия, морской транспорт, ледоколы
Экономика, АРКТИКА, Дональд Трамп, США, РОССИЯ, морской транспорт, ледоколы
США планируют заказать изготовление 48 ледоколов, заявил Трамп
Трамп: США планируют заказать изготовление 48 ледоколов, чтобы обогнать Россию
ВАШИНГТОН, 13 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты планируют заказать изготовление более 40 ледоколов.
"Мы в процессе заказа 48 ледоколов", - сказал Трамп в Белом доме.
Он подчеркнул, что по Арктическому региону проходят важные маршруты.
"У России, как вы знаете, порядка 40 ледоколов", - сказал Трамп.
Глава РФПИ Дмитриев высказался о сотрудничестве России и США в Арктике