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США планируют заказать изготовление 48 ледоколов, заявил Трамп

США планируют заказать изготовление 48 ледоколов, заявил Трамп - 13.03.2025, ПРАЙМ

США планируют заказать изготовление 48 ледоколов, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты планируют заказать изготовление более 40 ледоколов. | 13.03.2025, ПРАЙМ

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ВАШИНГТОН, 13 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты планируют заказать изготовление более 40 ледоколов. "Мы в процессе заказа 48 ледоколов", - сказал Трамп в Белом доме. Он подчеркнул, что по Арктическому региону проходят важные маршруты. "У России, как вы знаете, порядка 40 ледоколов", - сказал Трамп.

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арктика, дональд трамп, сша, россия, морской транспорт, ледоколы