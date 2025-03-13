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Россия представила США свои "требования для сделки" по Украине, пишут СМИ - 13.03.2025, ПРАЙМ
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Россия представила США свои "требования для сделки" по Украине, пишут СМИ
Россия представила США свои "требования для сделки" по Украине, пишут СМИ - 13.03.2025, ПРАЙМ
Россия представила США свои "требования для сделки" по Украине, пишут СМИ
Агентство Reuters со ссылкой на анонимные источники утверждает, что РФ якобы уже передала США список своих требований для заключения сделки по конфликту на... | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T10:18+0300
2025-03-13T10:19+0300
политика
россия
сша
украина
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Агентство Reuters со ссылкой на анонимные источники утверждает, что РФ якобы уже передала США список своих требований для заключения сделки по конфликту на Украине и перезапуска российско-американских отношений, при этом официальных комментариев ни от Москвы, ни от Вашингтона на этот счет не поступало. Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон."Россия представила США список требований для сделки… и перезапуска отношений с Вашингтоном", - пишет агентство со ссылкой на два анонимных источника, знакомых, по утверждению Рейтер, с вопросом. Как подчеркивает Рейтер, неясно, что именно было включено в список требований, однако источники заявили агентству, что выдвинутые условия носят широкий характер и схожи с теми, которые ранее доводились российской стороной до Киева, США и НАТО. По утверждению агентства, официальные лица РФ и США обсуждали эти условия в ходе встреч в течение последних трех недель.
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сша
украина
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россия, сша, украина
Политика, РОССИЯ, США, УКРАИНА
10:18 13.03.2025 (обновлено: 10:19 13.03.2025)
 
Россия представила США свои "требования для сделки" по Украине, пишут СМИ

Reuters: Россия представила США свои "требования для сделки" по Украине

© РИА Новости . Михаил КлиментьевФлаги России и США
Флаги России и США - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Агентство Reuters со ссылкой на анонимные источники утверждает, что РФ якобы уже передала США список своих требований для заключения сделки по конфликту на Украине и перезапуска российско-американских отношений, при этом официальных комментариев ни от Москвы, ни от Вашингтона на этот счет не поступало.
Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон.
"Россия представила США список требований для сделки… и перезапуска отношений с Вашингтоном", - пишет агентство со ссылкой на два анонимных источника, знакомых, по утверждению Рейтер, с вопросом.
Как подчеркивает Рейтер, неясно, что именно было включено в список требований, однако источники заявили агентству, что выдвинутые условия носят широкий характер и схожи с теми, которые ранее доводились российской стороной до Киева, США и НАТО.
По утверждению агентства, официальные лица РФ и США обсуждали эти условия в ходе встреч в течение последних трех недель.
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2025
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