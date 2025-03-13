https://1prime.ru/20250313/tsb-855741858.html
ЦБ не знает сроки начала эксперимента по допуску инвесторов к криптовалютам
ЦБ не знает сроки начала эксперимента по допуску инвесторов к криптовалютам - 13.03.2025, ПРАЙМ
ЦБ не знает сроки начала эксперимента по допуску инвесторов к криптовалютам
У Банка России пока нет понимания, когда может стартовать эксперимент по допуску ограниченного круга инвесторов к сделкам с криптовалютами, заявил первый... | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T12:10+0300
2025-03-13T12:10+0300
2025-03-13T12:10+0300
банк россии
финансы
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. У Банка России пока нет понимания, когда может стартовать эксперимент по допуску ограниченного круга инвесторов к сделкам с криптовалютами, заявил первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин. "Пока такого понимания нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. "Мы только-только направили письмо в правительство и сразу вышли с публичной новостью об этом, чтобы держать общественность в курсе. Я думаю, что нам надо будет провести раунд консультаций с правительством. После этого будет определено, в какой конфигурации будут, и будут ли вноситься изменения по данному направлению", - сказал он в кулуарах III Российского форума финансового рынка. Банк России в соответствии с поручением президента России направил для обсуждения в правительство предложения о регулировании инвестиций в криптовалюты. Предлагается разрешить ограниченному кругу российских инвесторов покупать и продавать криптовалюты. Для этого планируется установить специальный экспериментальный правовой режим (ЭПР) сроком на три года.
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финансы
ЦБ не знает сроки начала эксперимента по допуску инвесторов к криптовалютам
ЦБ не знает, когда стартует эксперимент с допуском инвесторов к криптовалютам
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. У Банка России пока нет понимания, когда может стартовать эксперимент по допуску ограниченного круга инвесторов к сделкам с криптовалютами, заявил первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин.
"Пока такого понимания нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
"Мы только-только направили письмо в правительство и сразу вышли с публичной новостью об этом, чтобы держать общественность в курсе. Я думаю, что нам надо будет провести раунд консультаций с правительством. После этого будет определено, в какой конфигурации будут, и будут ли вноситься изменения по данному направлению", - сказал он в кулуарах III Российского форума финансового рынка.
Банк России в соответствии с поручением президента России направил для обсуждения в правительство предложения о регулировании инвестиций в криптовалюты. Предлагается разрешить ограниченному кругу российских инвесторов покупать и продавать криптовалюты. Для этого планируется установить специальный экспериментальный правовой режим (ЭПР) сроком на три года.
Минфин поддержал идею ЦБ разрешить инвесторам сделки с криптовалютами