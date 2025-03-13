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ЦБ оценил профицит текущего счета платежного баланса России

ЦБ оценил профицит текущего счета платежного баланса России - 13.03.2025, ПРАЙМ

ЦБ оценил профицит текущего счета платежного баланса России

Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе-феврале выросло примерно на 25% к аналогичному периоду прошлого годом ранее - до 10,8... | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T16:08+0300

2025-03-13T16:08+0300

2025-03-13T16:24+0300

банк россии

финансы

банки

банк россия

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе-феврале выросло примерно на 25% к аналогичному периоду прошлого годом ранее - до 10,8 миллиарда долларов, следует из сообщения Банка России."Профицит счета текущих операций в феврале 2025 года составил 7,9 миллиарда долларов США против 2,9 миллиарда долларов США в январе 2025 года. Рост положительного сальдо счета текущих операций по сравнению с январем 2025 года был обусловлен преимущественно укреплением торгового баланса за счет увеличения стоимостного объема экспорта товаров при сжатии импорта", - также сообщил регулятор.

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