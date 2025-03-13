https://1prime.ru/20250313/turtsiya-855741043.html

Продажи жилья иностранцам в Турции достигли минимума

Продажи жилья иностранцам в Турции достигли минимума - 13.03.2025, ПРАЙМ

Продажи жилья иностранцам в Турции достигли минимума

Продажи недвижимости иностранцам в Турции в феврале оказались минимальными за восемь месяцев, россияне вновь возглавили список иностранцев, следует из данных,... | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T11:58+0300

2025-03-13T11:58+0300

2025-03-13T11:58+0300

недвижимость

турция

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СТАМБУЛ, 13 мар - ПРАЙМ. Продажи недвижимости иностранцам в Турции в феврале оказались минимальными за восемь месяцев, россияне вновь возглавили список иностранцев, следует из данных, опубликованных Бюро статистики Турции (TUIK). По данным бюро, иностранцы в феврале приобрели 1457 объектов недвижимости, в первую очередь в провинциях Стамбул и Анталья. Этот показатель самый низкий с июня 2024 года. "Больше всего объектов недвижимости в Турции в феврале приобрели граждане РФ - 256, за ними следуют иранцы со 133 объектами и иракцы - 99 объектов", - сообщило бюро. В целом в Турции за февраль проведено более 112 тысяч сделок, что на 20% лучше показателей февраля 2024 года. Граждане РФ лидируют среди иностранцев-покупателей недвижимости с апреля 2022 года. В июне 2022 года иностранцам было продано максимальное количество объектов за два года - более 8,6 тысячи, россияне тогда приобрели почти 1,9 тысячи объектов. С конца 2023 года турецкие власти увеличили минимальную стоимость недвижимости для желающих получить вид на жительство (ВНЖ) в стране по владению ею до 200 тысяч долларов вместо прежних 50 тысяч в небольших городах и 75 тысяч - в мегаполисах.

https://1prime.ru/20250312/turtsiya-855709759.html

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недвижимость, турция