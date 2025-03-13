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ЦБ Турции рассчитывает на снижение инфляции до 24 процентов к концу года - 13.03.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250313/turtsiya-855744747.html
ЦБ Турции рассчитывает на снижение инфляции до 24 процентов к концу года
ЦБ Турции рассчитывает на снижение инфляции до 24 процентов к концу года - 13.03.2025, ПРАЙМ
ЦБ Турции рассчитывает на снижение инфляции до 24 процентов к концу года
Центральный банк Турции рассчитывает достичь целевого показателя инфляции в 24% к концу года, заявил глава регулятора Фатих Карахан. | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T12:44+0300
2025-03-13T12:44+0300
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АНКАРА, 13 мар – ПРАЙМ. Центральный банк Турции рассчитывает достичь целевого показателя инфляции в 24% к концу года, заявил глава регулятора Фатих Карахан. Как сообщал ранее Институт статистики Турции (TÜİK), годовая инфляция в стране по итогам февраля замедлилась до 39,05% с 42,12% в январе, в месячном исчислении рост потребительских цен составил 2,27%. При этом, по подсчетам группы независимых экономистов (ENAG), месячная инфляция в феврале составила 3,37%, годовая - 79,51%. "Мы сделаем все возможное, чтобы достичь целевого показателя инфляции на конец года в 24%. Сохраняя жесткую кредитно-денежную политику, мы продолжим снижать инфляцию в соответствии с нашими целевыми показателями на конец года", - приводит слова Карахана госагентство Anadolu. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в сентябре заявлял, что страна вступила в период устойчивого и значительного снижения инфляции. Позднее турецкий лидер попросил терпения для улучшения ситуации в экономике.
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банки, финансы, турция
Экономика, Банки, Финансы, ТУРЦИЯ
12:44 13.03.2025
 
ЦБ Турции рассчитывает на снижение инфляции до 24 процентов к концу года

Карахан: ЦБ Турции рассчитывает на снижение инфляции до 24% к концу года

© Unsplash/Michael ParulavaВид на Стамбул, Турция
Вид на Стамбул, Турция
© Unsplash/Michael Parulava
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АНКАРА, 13 мар – ПРАЙМ. Центральный банк Турции рассчитывает достичь целевого показателя инфляции в 24% к концу года, заявил глава регулятора Фатих Карахан.
Как сообщал ранее Институт статистики Турции (TÜİK), годовая инфляция в стране по итогам февраля замедлилась до 39,05% с 42,12% в январе, в месячном исчислении рост потребительских цен составил 2,27%. При этом, по подсчетам группы независимых экономистов (ENAG), месячная инфляция в феврале составила 3,37%, годовая - 79,51%.
"Мы сделаем все возможное, чтобы достичь целевого показателя инфляции на конец года в 24%. Сохраняя жесткую кредитно-денежную политику, мы продолжим снижать инфляцию в соответствии с нашими целевыми показателями на конец года", - приводит слова Карахана госагентство Anadolu.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в сентябре заявлял, что страна вступила в период устойчивого и значительного снижения инфляции. Позднее турецкий лидер попросил терпения для улучшения ситуации в экономике.
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