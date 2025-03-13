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ЦИК Украины назвал стоимость проведения выборов в стране

ЦИК Украины назвал стоимость проведения выборов в стране - 13.03.2025, ПРАЙМ

ЦИК Украины назвал стоимость проведения выборов в стране

Более 300 миллионов долларов будет стоить проведение президентских, парламентских и местных выборов на Украине, заявил заместитель председателя Центральной... | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T10:56+0300

2025-03-13T10:56+0300

2025-03-13T10:56+0300

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цик

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Более 300 миллионов долларов будет стоить проведение президентских, парламентских и местных выборов на Украине, заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны Сергей Дубовик."В сегодняшних ценах выборы президента Украины - это более 6 миллиардов гривен или где-то около 150 миллионов долларов. Парламентские выборы - около 4 миллиардов гривен, местные - более 4 миллиардов гривен. То есть где-то до 90-100 миллионов долларов. Если мы совмещаем процессы, все выборы - (это будет стоить) более 300 миллионов долларов", - приводит слова Дубовика украинское издание "Левый берег". Чиновник отметил, что эта сумма перекроет лишь избирательные расходы. Она не включает затраты местных властей, МИД и минобороны для обустройства избирательной инфраструктуры. Кроме того, как подчеркнул Дубовик, действующее законодательство не предусматривает возможности проведения трех видов выборов одновременно. Кроме того представитель ЦИК пожаловался на недофинансирование создание Единой информационно-аналитической системы выборов более чем на 320 миллионов гривен (7,7 миллиона долларов), что, по его словам, препятствует проведению выборов и указывает на отсутствие готовности к выборам с финансовой точки зрения. "Какие могут быть намеки, когда я вам говорил о недофинансировании? Демократия все же стоит денег. На сегодня, поскольку парламент и правительство нам их не дают, то требования общества на то, чтобы это наступило, нет", - ответил Дубовик на вопрос о перспективе проведения выборов этой осенью.

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украина, цик