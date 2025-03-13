https://1prime.ru/20250313/ukraina-855747842.html

Украина хочет включить ЕС в переговоры по недрам с США

Украина хочет включить ЕС в переговоры по недрам с США - 13.03.2025, ПРАЙМ

Украина хочет включить ЕС в переговоры по недрам с США

Киев намерен включить ЕС в переговоры по сделке о недрах с США из-за существенной финансовой поддержки госбюджета Украины, сообщила вице-премьер по вопросам... | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T14:03+0300

2025-03-13T14:03+0300

2025-03-13T14:03+0300

политика

украина

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/26/842192641_0:126:2400:1476_1920x0_80_0_0_2e8ab0a4b36d90dcdb1863ac4578a423.jpg

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Киев намерен включить ЕС в переговоры по сделке о недрах с США из-за существенной финансовой поддержки госбюджета Украины, сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и министр юстиции Украины Ольга Стефанишина. По словам министра, в соглашении, касающегося природных ресурсов Украины, включая редкоземельные металлы, сформулированы положение, предусматривающие совместную собственность и совместное принятие решений по пользованию Фондом восстановления. "...Мы не можем планировать будущие переговоры без участия Европейского союза и других партнеров, которые генерируют большую сумму средств в государственный бюджет и с которыми Украина имеет определенные правовые обязательства в рамках переговорного процесса относительно членства в ЕС. Поэтому круг участников переговоров (о недрах - ред.) будет шире, и это основная задача украинской переговорной делегации", - приводит слова Стефанишиной украинское издание Рravo.ua. Она отметила, что "соглашения о недрах" с США не является международным договором, в отличие от соглашения о создании фонда. Подписание этой сделки, как подчеркнула министр, не влечет за собой немедленных правовых последствий или финансовых обязательств для Украины. Кроме того, правительство США резервирует за собой право обеспечить защиту объектов, которые генерируют поступления в фонд. "Если мы посмотрим с точки зрения более широкой геополитической перспективы, мы поймем, что это означает", - добавила она.

https://1prime.ru/20250313/pomosch-855746184.html

украина

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, сша