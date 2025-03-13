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Украина хочет включить ЕС в переговоры по недрам с США - 13.03.2025, ПРАЙМ
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Украина хочет включить ЕС в переговоры по недрам с США
Украина хочет включить ЕС в переговоры по недрам с США - 13.03.2025, ПРАЙМ
Украина хочет включить ЕС в переговоры по недрам с США
Киев намерен включить ЕС в переговоры по сделке о недрах с США из-за существенной финансовой поддержки госбюджета Украины, сообщила вице-премьер по вопросам... | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T14:03+0300
2025-03-13T14:03+0300
политика
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Киев намерен включить ЕС в переговоры по сделке о недрах с США из-за существенной финансовой поддержки госбюджета Украины, сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и министр юстиции Украины Ольга Стефанишина. По словам министра, в соглашении, касающегося природных ресурсов Украины, включая редкоземельные металлы, сформулированы положение, предусматривающие совместную собственность и совместное принятие решений по пользованию Фондом восстановления. "...Мы не можем планировать будущие переговоры без участия Европейского союза и других партнеров, которые генерируют большую сумму средств в государственный бюджет и с которыми Украина имеет определенные правовые обязательства в рамках переговорного процесса относительно членства в ЕС. Поэтому круг участников переговоров (о недрах - ред.) будет шире, и это основная задача украинской переговорной делегации", - приводит слова Стефанишиной украинское издание Рravo.ua. Она отметила, что "соглашения о недрах" с США не является международным договором, в отличие от соглашения о создании фонда. Подписание этой сделки, как подчеркнула министр, не влечет за собой немедленных правовых последствий или финансовых обязательств для Украины. Кроме того, правительство США резервирует за собой право обеспечить защиту объектов, которые генерируют поступления в фонд. "Если мы посмотрим с точки зрения более широкой геополитической перспективы, мы поймем, что это означает", - добавила она.
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украина, сша
Политика, УКРАИНА, США
14:03 13.03.2025
 
Украина хочет включить ЕС в переговоры по недрам с США

Стефанишина: Украина хочет включить ЕС в переговоры по недрам с США

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2025
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Киев намерен включить ЕС в переговоры по сделке о недрах с США из-за существенной финансовой поддержки госбюджета Украины, сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и министр юстиции Украины Ольга Стефанишина.
По словам министра, в соглашении, касающегося природных ресурсов Украины, включая редкоземельные металлы, сформулированы положение, предусматривающие совместную собственность и совместное принятие решений по пользованию Фондом восстановления.
"...Мы не можем планировать будущие переговоры без участия Европейского союза и других партнеров, которые генерируют большую сумму средств в государственный бюджет и с которыми Украина имеет определенные правовые обязательства в рамках переговорного процесса относительно членства в ЕС. Поэтому круг участников переговоров (о недрах - ред.) будет шире, и это основная задача украинской переговорной делегации", - приводит слова Стефанишиной украинское издание Рravo.ua.
Она отметила, что "соглашения о недрах" с США не является международным договором, в отличие от соглашения о создании фонда. Подписание этой сделки, как подчеркнула министр, не влечет за собой немедленных правовых последствий или финансовых обязательств для Украины. Кроме того, правительство США резервирует за собой право обеспечить защиту объектов, которые генерируют поступления в фонд. "Если мы посмотрим с точки зрения более широкой геополитической перспективы, мы поймем, что это означает", - добавила она.
Украина - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2025
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