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Ушаков высказался о временном перемирии на Украине - 13.03.2025, ПРАЙМ
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Ушаков высказался о временном перемирии на Украине
Ушаков высказался о временном перемирии на Украине - 13.03.2025, ПРАЙМ
Ушаков высказался о временном перемирии на Украине
Прозвучавшие предложения о временном перемирии в украинском конфликте станут передышкой для ВСУ, заявил помощник президента Юрий Ушаков в интервью телеканалу... | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T14:12+0300
2025-03-13T14:28+0300
политика
россия
сша
юрий ушаков
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Прозвучавшие предложения о временном перемирии в украинском конфликте станут передышкой для ВСУ, заявил помощник президента Юрий Ушаков в интервью телеканалу "Россия 1".По его словам, в беседе с помощником президента США по нацбезопасности Майком Уолтцем были озвучены основные итоги переговоров между Украиной и США в Саудовской Аравии."Нашу позицию изложил по поводу того, что это не что иное, как временная передышка для украинских военных, больше ничего. &lt;...&gt; Какие-то такие шаги, которые имитируют мирные действия, мне кажется, они никому не нужны в данной ситуации", — сказал Ушаков.Он не исключил, что Владимир Путин даст более содержательную оценку ситуации на пресс-конференции по итогам встречи с Александром Лукашенко, которая пройдет сегодня в Кремле.В свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова, сообщила, что Россию пока никто официально не уведомил об итогах переговоров представителей Украины и США в Джидде. Она подчеркнула, что Москва анализирует публичные заявления, но не ориентируется на них.Во время переговоров между Украиной и США в Саудовской Аравии обе стороны призвали к немедленному прекращению огня. Киев выразил готовность рассмотреть предложение Вашингтона о 30-дневном прекращении огня, которое может быть продлено по соглашению сторон.
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россия, сша, юрий ушаков
Политика, РОССИЯ, США, Юрий Ушаков
14:12 13.03.2025 (обновлено: 14:28 13.03.2025)
 
Ушаков высказался о временном перемирии на Украине

Ушаков назвал временное перемирие на Украине передышкой для украинских военных

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкМеждународный форум "Примаковские чтения"
Международный форум Примаковские чтения - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Прозвучавшие предложения о временном перемирии в украинском конфликте станут передышкой для ВСУ, заявил помощник президента Юрий Ушаков в интервью телеканалу "Россия 1".
По его словам, в беседе с помощником президента США по нацбезопасности Майком Уолтцем были озвучены основные итоги переговоров между Украиной и США в Саудовской Аравии.
"Нашу позицию изложил по поводу того, что это не что иное, как временная передышка для украинских военных, больше ничего. <...> Какие-то такие шаги, которые имитируют мирные действия, мне кажется, они никому не нужны в данной ситуации", — сказал Ушаков.
Он не исключил, что Владимир Путин даст более содержательную оценку ситуации на пресс-конференции по итогам встречи с Александром Лукашенко, которая пройдет сегодня в Кремле.
В свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова, сообщила, что Россию пока никто официально не уведомил об итогах переговоров представителей Украины и США в Джидде. Она подчеркнула, что Москва анализирует публичные заявления, но не ориентируется на них.
Во время переговоров между Украиной и США в Саудовской Аравии обе стороны призвали к немедленному прекращению огня. Киев выразил готовность рассмотреть предложение Вашингтона о 30-дневном прекращении огня, которое может быть продлено по соглашению сторон.
Москва - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2025
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ПолитикаРОССИЯСШАЮрий Ушаков
 
 
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