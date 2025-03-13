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Ушаков обозначил цели визита Уиткоффа в Россию - 13.03.2025, ПРАЙМ
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Ушаков обозначил цели визита Уиткоффа в Россию
Ушаков обозначил цели визита Уиткоффа в Россию - 13.03.2025, ПРАЙМ
Ушаков обозначил цели визита Уиткоффа в Россию
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф приезжает в РФ для обсуждения не только украинского вопроса, но и двусторонних отношений России и США, заявил помощник | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T15:16+0300
2025-03-13T15:16+0300
политика
россия
сша
общество
юрий ушаков
стив уиткофф
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф приезжает в РФ для обсуждения не только украинского вопроса, но и двусторонних отношений России и США, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Все понимают, что он приезжает обсуждать не только Украину, но и российско-американские отношения и их дальнейшее развитие… в том числе экономический аспект", - сказал Ушаков журналистам.
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россия, сша, общество , юрий ушаков, стив уиткофф
Политика, РОССИЯ, США, Общество , Юрий Ушаков, Стив Уиткофф
15:16 13.03.2025
 
Ушаков обозначил цели визита Уиткоффа в Россию

Ушаков: Уиткофф приезжает в Россию для обсуждения не только украинского вопроса

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанк#Помощник президента РФ Юрий Ушаков
#Помощник президента РФ Юрий Ушаков - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф приезжает в РФ для обсуждения не только украинского вопроса, но и двусторонних отношений России и США, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Все понимают, что он приезжает обсуждать не только Украину, но и российско-американские отношения и их дальнейшее развитие… в том числе экономический аспект", - сказал Ушаков журналистам.
Самолет специального посланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа садится в аэропорту Внуково-2 в Москве - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2025
Самолет спецпосланника Трампа Уиткоффа приземлился во Внуково
12:43
 
ПолитикаРОССИЯСШАОбществоЮрий УшаковСтив Уиткофф
 
 
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