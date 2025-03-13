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Ушаков обозначил цели визита Уиткоффа в Россию
Ушаков обозначил цели визита Уиткоффа в Россию - 13.03.2025, ПРАЙМ
Ушаков обозначил цели визита Уиткоффа в Россию
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф приезжает в РФ для обсуждения не только украинского вопроса, но и двусторонних отношений России и США, заявил помощник | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T15:16+0300
2025-03-13T15:16+0300
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юрий ушаков
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф приезжает в РФ для обсуждения не только украинского вопроса, но и двусторонних отношений России и США, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Все понимают, что он приезжает обсуждать не только Украину, но и российско-американские отношения и их дальнейшее развитие… в том числе экономический аспект", - сказал Ушаков журналистам.
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россия, сша, общество , юрий ушаков, стив уиткофф
Политика, РОССИЯ, США, Общество , Юрий Ушаков, Стив Уиткофф
Ушаков обозначил цели визита Уиткоффа в Россию
Ушаков: Уиткофф приезжает в Россию для обсуждения не только украинского вопроса