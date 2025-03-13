https://1prime.ru/20250313/ushakov-855755749.html

Ушаков анонсировал встречу Уиткоффа с российскими представителями

Ушаков анонсировал встречу Уиткоффа с российскими представителями - 13.03.2025, ПРАЙМ

Ушаков анонсировал встречу Уиткоффа с российскими представителями

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф встретится с российскими представителями "очень высокого ранга", сообщил помощник президента РФ Юрий... | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T16:24+0300

2025-03-13T16:24+0300

2025-03-13T16:24+0300

политика

россия

сша

юрий ушаков

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф встретится с российскими представителями "очень высокого ранга", сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Он будет встречаться с российскими представителями очень высокого ранга", - сказал Ушаков, видео опубликовано в Telegram-канале тележурналиста программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павла Зарубина. Ранее стало известно, что самолёт спецпосланника Трампа Уиткоффа сел во Внуково-2. До этого пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что Уиткофф посетит Москву с целью убедить российскую сторону подписать соглашение о прекращении огня на Украине.

https://1prime.ru/20250313/peremirie-855753746.html

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россия, сша, юрий ушаков