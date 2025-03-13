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Ушаков анонсировал встречу Уиткоффа с российскими представителями - 13.03.2025, ПРАЙМ
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Ушаков анонсировал встречу Уиткоффа с российскими представителями
Ушаков анонсировал встречу Уиткоффа с российскими представителями - 13.03.2025, ПРАЙМ
Ушаков анонсировал встречу Уиткоффа с российскими представителями
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф встретится с российскими представителями "очень высокого ранга", сообщил помощник президента РФ Юрий... | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T16:24+0300
2025-03-13T16:24+0300
политика
россия
сша
юрий ушаков
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф встретится с российскими представителями "очень высокого ранга", сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Он будет встречаться с российскими представителями очень высокого ранга", - сказал Ушаков, видео опубликовано в Telegram-канале тележурналиста программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павла Зарубина. Ранее стало известно, что самолёт спецпосланника Трампа Уиткоффа сел во Внуково-2. До этого пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что Уиткофф посетит Москву с целью убедить российскую сторону подписать соглашение о прекращении огня на Украине.
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россия, сша, юрий ушаков
Политика, РОССИЯ, США, Юрий Ушаков
16:24 13.03.2025
 
Ушаков анонсировал встречу Уиткоффа с российскими представителями

Ушаков: Уиткофф встретится с российскими представителями "очень высокого ранга"

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкМеждународный форум "Примаковские чтения"
Международный форум Примаковские чтения - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф встретится с российскими представителями "очень высокого ранга", сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Он будет встречаться с российскими представителями очень высокого ранга", - сказал Ушаков, видео опубликовано в Telegram-канале тележурналиста программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павла Зарубина.
Ранее стало известно, что самолёт спецпосланника Трампа Уиткоффа сел во Внуково-2. До этого пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что Уиткофф посетит Москву с целью убедить российскую сторону подписать соглашение о прекращении огня на Украине.
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ПолитикаРОССИЯСШАЮрий Ушаков
 
 
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