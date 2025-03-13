https://1prime.ru/20250313/ushakov-855766330.html
Ушаков назвал темы обсуждений России и США в своих контактах
Ушаков назвал темы обсуждений России и США в своих контактах - 13.03.2025, ПРАЙМ
Ушаков назвал темы обсуждений России и США в своих контактах
Россия и США в своих контактах обсуждают не только Украину, но и будущее российско-американских отношений, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T19:53+0300
2025-03-13T19:53+0300
2025-03-13T19:54+0300
россия
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юрий ушаков
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Россия и США в своих контактах обсуждают не только Украину, но и будущее российско-американских отношений, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков "Мы же не только Украину обсуждаем, мы обсуждаем еще будущее российско-американских отношений", - сказал Ушаков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.По его словам, Москва и Вашингтон обсуждают общее наполнение возможного нового стратегического курса двустороннего сотрудничества."Пока мы обсуждаем, так сказать, общее наполнение возможного нового стратегического курса между США и Россией. Но прежде чем к этому перейти, американцы хотят завершить войну на Украине", - сказал Ушаков.
https://1prime.ru/20250313/vstrecha-855760522.html
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россия, сша, юрий ушаков, украина
РОССИЯ, США, Юрий Ушаков, УКРАИНА
Ушаков назвал темы обсуждений России и США в своих контактах
Ушаков: РФ и США в своих контактах обсуждают не только Украину, но и будущее отношений
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Россия и США в своих контактах обсуждают не только Украину, но и будущее российско-американских отношений, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков
"Мы же не только Украину обсуждаем, мы обсуждаем еще будущее российско-американских отношений", - сказал Ушаков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
По его словам, Москва и Вашингтон обсуждают общее наполнение возможного нового стратегического курса двустороннего сотрудничества.
"Пока мы обсуждаем, так сказать, общее наполнение возможного нового стратегического курса между США и Россией. Но прежде чем к этому перейти, американцы хотят завершить войну на Украине", - сказал Ушаков.
Ушаков анонсировал встречу Путина с Уиткоффом в четверг