https://1prime.ru/20250313/ushakov-855766330.html

Ушаков назвал темы обсуждений России и США в своих контактах

Ушаков назвал темы обсуждений России и США в своих контактах - 13.03.2025, ПРАЙМ

Ушаков назвал темы обсуждений России и США в своих контактах

Россия и США в своих контактах обсуждают не только Украину, но и будущее российско-американских отношений, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T19:53+0300

2025-03-13T19:53+0300

2025-03-13T19:54+0300

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сша

юрий ушаков

украина

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Россия и США в своих контактах обсуждают не только Украину, но и будущее российско-американских отношений, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков "Мы же не только Украину обсуждаем, мы обсуждаем еще будущее российско-американских отношений", - сказал Ушаков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.По его словам, Москва и Вашингтон обсуждают общее наполнение возможного нового стратегического курса двустороннего сотрудничества."Пока мы обсуждаем, так сказать, общее наполнение возможного нового стратегического курса между США и Россией. Но прежде чем к этому перейти, американцы хотят завершить войну на Украине", - сказал Ушаков.

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россия, сша, юрий ушаков, украина