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В Венесуэле объяснили рост торгового обмена с Россией

В Венесуэле объяснили рост торгового обмена с Россией - 13.03.2025, ПРАЙМ

В Венесуэле объяснили рост торгового обмена с Россией

Экономический рост Венесуэлы в последние годы напрямую связан с высоким уровнем торгового обмена с Россией, который продолжает стремительно увеличиваться,... | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T04:45+0300

2025-03-13T04:45+0300

2025-03-13T04:45+0300

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КАРАКАС, 13 мар - ПРАЙМ. Экономический рост Венесуэлы в последние годы напрямую связан с высоким уровнем торгового обмена с Россией, который продолжает стремительно увеличиваться, рассказал РИА Новости депутат Национальной ассамблеи Венесуэлы Рой Даса. "Политическое сотрудничество между Россией и Венесуэлой очевидно, но с экономической точки зрения высокий уровень торгового обмена, который растет с каждым днем, безусловно, связан с развитием нашей экономики, особенно за последние три года", - отметил Даса, член Комиссии по внешней политике парламента, в преддверии 80-летия установления дипломатических отношений между двумя странами, которое будет отмечаться 14 марта. Сотрудничество Москвы и Каракаса включает более 350 подписанных соглашений в различных сферах, представляя собой сейчас стратегический альянс между государствами. В ноябре прошлого года были подписаны 17 новых соглашений о сотрудничестве, заложивших основу для долгосрочного плана развития до 2030 года. Президент Венесуэлы Николас Мадуро, комментируя подписанные договоренности, отметил, что по итогам 2024 года торговый обмен между Россией и Венесуэлой вырос на 453%. Ключевые направления сотрудничества включают укрепление национальной энергетической системы, развитие сельского хозяйства, военно-техническое сотрудничество и туризм. В политическом смысле собеседник агентства подчеркнул важность поддержки, которую Россия оказывает Венесуэле в наиболее сложные моменты, последовательно защищая суверенитет южноамериканской страны и выступая против внешнего вмешательства. "Настоящие друзья проявляются в трудные времена. На протяжении многих лет президент (Владимир) Путин неизменно поддерживал президентов (Уго) Чавеса (1999–2013) и Мадуро перед лицом политической агрессии со стороны Европейского союза, США и Организации американских государств", - пояснил депутат. По словам Дасы, страны совместно работают над укреплением глобальной стабильности и безопасности, а также защищают Устав ООН, международное право и принципы многополярности в международных отношениях. Российско-венесуэльское сотрудничество он назвал примером укрепления многополярного мира. "Особую роль в этом играют партнерства, созданные в рамках ООН. Сегодня более 100 стран поддерживают этот курс, но именно Россия и Венесуэла являются его главными сторонниками на международной арене", — добавил парламентарий. Политик признал, что введенные против России и Венесуэлы односторонние санкции способствовали сближению стран, отметив, что это привело к "выработке общих стратегий для их преодоления". Противостояние "фашистским течениям", по его мнению, еще больше укрепило братские отношения между странами.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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мировая экономика, россия, венесуэла, москва, сша, николас мадуро, оон