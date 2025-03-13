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США из-за пошлин могут остаться без иностранного игристого вина и водки ЕС

США из-за пошлин могут остаться без иностранного игристого вина и водки ЕС - 13.03.2025, ПРАЙМ

США из-за пошлин могут остаться без иностранного игристого вина и водки ЕС

Введение США по сути заградительных пошлин на импорт алкоголя из Евросоюза в 200% грозит оставить страну без импортного игристого вина, водки и бренди - почти... | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T16:44+0300

2025-03-13T16:44+0300

2025-03-13T16:44+0300

экономика

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дональд трамп

игристое вино

водка

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Введение США по сути заградительных пошлин на импорт алкоголя из Евросоюза в 200% грозит оставить страну без импортного игристого вина, водки и бренди - почти все их поставки обеспечивают страны объединения, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы. США ранее в марте ввели 25-процентные пошлины на импорт алюминия и стали, распространив их на все страны. Один из крупнейших поставщиков этих металлов в Штаты - Евросоюз, который в качестве контрмеры готовится ввести тариф в 50% на импорт американского виски. Президент США Дональд Трамп ранее в четверг заявил, что если эти пошлины не будут отменены, Штаты введут ответные тарифы в 200% против вин, шампанского и других алкогольных напитков. Это, по сути, запретительные импортные пошлины. Евросоюз в прошлом году поставил в США игристого вина на 1,7 миллиарда долларов, обеспечив 99,2% от американского импорта. Одновременно на объединение пришлось три четверти импорта Штатами тихого вина - это еще примерно 3,7 миллиарда долларов, а также 98,5% поставок вермута - 160 миллионов долларов. Американцы в 2023 году потребляли 3,3 миллиарда литров вина, при этом местное обеспечило лишь две трети выпитого. По последним доступным данным, производство вина в стране в прошлом году уменьшилось на 3% и составило около 2,35 миллиарда литров. Также США могут остаться без импортной водки - в прошлом году они приобрели ее у Евросоюза на 1,1 миллиарда долларов, что составило 94% от всего импорта страны. При этом водка была самым продаваемым крепким алкоголем в Штатах в 2024 году. Наконец, с полок американских магазинов может почти полностью пропасть импортный бренди, поскольку в прошлом году Штаты покупал его на 99% у Евросоюза (1,3 миллиарда долларов).

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сша, ес, алкоголь, пошлины, дональд трамп, игристое вино, водка