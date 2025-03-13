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Оценено влияние новых пошлин на вина из США и Евросоюза
Оценено влияние новых пошлин на вина из США и Евросоюза - 13.03.2025, ПРАЙМ
Оценено влияние новых пошлин на вина из США и Евросоюза
Введение обоюдных тарифов на алкогольную продукцию США и ЕС поможет американским винам и навредит винам из Евросоюза, заявил РИА Новости американский эксперт по | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T23:41+0300
2025-03-13T23:41+0300
2025-03-13T23:41+0300
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ВАШИНГТОН, 13 мар - ПРАЙМ. Введение обоюдных тарифов на алкогольную продукцию США и ЕС поможет американским винам и навредит винам из Евросоюза, заявил РИА Новости американский эксперт по винному туризму Билл Борум. "В целом, я бы сказал, что пошлины помогут американским винам и навредят европейским, особенно с учетом разницы в размерах тарифов", - сказал Борум. Президент США Дональд Трамп в четверг пригрозил введением 200-процентной пошлины на алкогольную продукцию из ЕС, если Евросоюз не отменит свой 50-процентный тариф на американский виски. Борум назвал объявление пошлин на алкоголь новым полем тарифной войны наряду с уже имеющимися прецедентами, которые касаются промышленности и природных ресурсов. "С обеих сторон эти тарифы должны ударить непосредственно по людям, а не по предприятиям или производителям. При этом будет достигнуто максимальное воздействие", - сказал он. Эксперт предположил, что введение пошлин больше всего отразится на покупательской способности потребителей с высоким уровнем достатка. Он также подчеркнул, что разные сегменты рынка по-своему отреагируют на происходящее. "Вина из стран ЕС, особенно из Испании и Италии, лишатся своих преимуществ в цене и будут сопоставимы с американскими столовыми винами", - сказал он, объяснив это переизбытком американских вин на рынке, который способствует снижению цен на них. Кроме того, отметил эксперт, крупные торговые сети и дистрибьюторы в США предлагают низкие цены на местную продукцию. "На самом деле, американских вин или виски в ЕС не так уж много. Таким образом, это не повлияет на наш экспорт. Однако это скажется на импорте из Евросоюза", - сказал Борум. По его словам, в результате сложившей ситуации в США будет продаваться больше американских вин, поскольку они будут более конкурентоспособны с европейскими в плане цены.
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сша, ес, алкоголь, пошлины, вино
Экономика, США, ЕС, алкоголь, пошлины, вино
Оценено влияние новых пошлин на вина из США и Евросоюза
Эксперт Борум: новые пошлины на алкоголь помогут винам из США и навредят винам из ЕС
ВАШИНГТОН, 13 мар - ПРАЙМ. Введение обоюдных тарифов на алкогольную продукцию США и ЕС поможет американским винам и навредит винам из Евросоюза, заявил РИА Новости американский эксперт по винному туризму Билл Борум.
"В целом, я бы сказал, что пошлины помогут американским винам и навредят европейским, особенно с учетом разницы в размерах тарифов", - сказал Борум.
Президент США Дональд Трамп в четверг пригрозил введением 200-процентной пошлины на алкогольную продукцию из ЕС, если Евросоюз не отменит свой 50-процентный тариф на американский виски.
США из-за пошлин могут остаться без иностранного игристого вина и водки ЕС
Борум назвал объявление пошлин на алкоголь новым полем тарифной войны наряду с уже имеющимися прецедентами, которые касаются промышленности и природных ресурсов.
"С обеих сторон эти тарифы должны ударить непосредственно по людям, а не по предприятиям или производителям. При этом будет достигнуто максимальное воздействие", - сказал он.
Эксперт предположил, что введение пошлин больше всего отразится на покупательской способности потребителей с высоким уровнем достатка. Он также подчеркнул, что разные сегменты рынка по-своему отреагируют на происходящее.
"Вина из стран ЕС, особенно из Испании и Италии, лишатся своих преимуществ в цене и будут сопоставимы с американскими столовыми винами", - сказал он, объяснив это переизбытком американских вин на рынке, который способствует снижению цен на них.
Кроме того, отметил эксперт, крупные торговые сети и дистрибьюторы в США предлагают низкие цены на местную продукцию.
"На самом деле, американских вин или виски в ЕС не так уж много. Таким образом, это не повлияет на наш экспорт. Однако это скажется на импорте из Евросоюза", - сказал Борум.
По его словам, в результате сложившей ситуации в США будет продаваться больше американских вин, поскольку они будут более конкурентоспособны с европейскими в плане цены.