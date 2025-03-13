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США могут столкнуться со спадом экспорта виски в ЕС вдвое из-за пошлин

США могут столкнуться со спадом экспорта виски в ЕС вдвое из-за пошлин - 13.03.2025, ПРАЙМ

США могут столкнуться со спадом экспорта виски в ЕС вдвое из-за пошлин

США могут потерять половину экспорта виски в Евросоюз из-за введения странами объединения заградительных пошлин в 50% на его поставки, следует из расчетов РИА... | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T19:11+0300

2025-03-13T19:11+0300

2025-03-13T19:11+0300

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. США могут потерять половину экспорта виски в Евросоюз из-за введения странами объединения заградительных пошлин в 50% на его поставки, следует из расчетов РИА Новости по данным американской статслужбы. США в марте ввели 25-процентные пошлины на импорт алюминия и стали, распространив их на все страны. Одним из крупнейших поставщиков этих металлов в Штаты является Евросоюз, который в качестве контрмеры готовится ввести тариф в 50% на импорт американского виски. Это по сути запретительные импортные пошлины. Похожая ситуация в истории двух стран уже была: в первый срок президента Дональда Трампа Евросоюз уже применял такую контрмеру, однако она была значительно мягче - пошлины составляли "лишь" 25%. В первый год их действия экспорт американского виски в Евросоюз упал почти на 25%, а в следующий год еще на 11%. Новые меры ЕС, который "выпивает" 49% американского экспорта виски, вдвое жестче и могут грозить в первый год своего действия снижением экспорта США в два раза - до 378,5 миллиона долларов с прошлогодних 746 миллионов. Больше всего в Евросоюзе виски из США пьют нидерландцы - на них приходится около 31% от всех американских поставок, а также немцы (17%), поляки (12,5%), французы (12%) и испанцы (10%). Остальные страны приобретают этого товара значительно меньше. Главным поставщиком виски странам объединения в прошлом году была Великобритания - ее продажи составили почти 2 миллиарда долларов, или 73% от всех европейских закупок. США были вторыми с долей в 24,2%. Тройку закрыла Япония с поставками на 70 миллионов долларов (2,6%).

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сша, ес, алкоголь, виски