https://1prime.ru/20250313/viski-855763252.html
США могут столкнуться со спадом экспорта виски в ЕС вдвое из-за пошлин
США могут столкнуться со спадом экспорта виски в ЕС вдвое из-за пошлин - 13.03.2025, ПРАЙМ
США могут столкнуться со спадом экспорта виски в ЕС вдвое из-за пошлин
США могут потерять половину экспорта виски в Евросоюз из-за введения странами объединения заградительных пошлин в 50% на его поставки, следует из расчетов РИА... | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T19:11+0300
2025-03-13T19:11+0300
2025-03-13T19:11+0300
экономика
сша
ес
алкоголь
виски
https://cdnn.1prime.ru/img/77518/84/775188467_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_f79d197fa48c3d5debae675a3aca1cfe.jpg
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. США могут потерять половину экспорта виски в Евросоюз из-за введения странами объединения заградительных пошлин в 50% на его поставки, следует из расчетов РИА Новости по данным американской статслужбы. США в марте ввели 25-процентные пошлины на импорт алюминия и стали, распространив их на все страны. Одним из крупнейших поставщиков этих металлов в Штаты является Евросоюз, который в качестве контрмеры готовится ввести тариф в 50% на импорт американского виски. Это по сути запретительные импортные пошлины. Похожая ситуация в истории двух стран уже была: в первый срок президента Дональда Трампа Евросоюз уже применял такую контрмеру, однако она была значительно мягче - пошлины составляли "лишь" 25%. В первый год их действия экспорт американского виски в Евросоюз упал почти на 25%, а в следующий год еще на 11%. Новые меры ЕС, который "выпивает" 49% американского экспорта виски, вдвое жестче и могут грозить в первый год своего действия снижением экспорта США в два раза - до 378,5 миллиона долларов с прошлогодних 746 миллионов. Больше всего в Евросоюзе виски из США пьют нидерландцы - на них приходится около 31% от всех американских поставок, а также немцы (17%), поляки (12,5%), французы (12%) и испанцы (10%). Остальные страны приобретают этого товара значительно меньше. Главным поставщиком виски странам объединения в прошлом году была Великобритания - ее продажи составили почти 2 миллиарда долларов, или 73% от всех европейских закупок. США были вторыми с долей в 24,2%. Тройку закрыла Япония с поставками на 70 миллионов долларов (2,6%).
https://1prime.ru/20250313/vino-855756754.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77518/84/775188467_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_c5d574023fa7bfaa7a8090c34a01a6d4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, ес, алкоголь, виски
Экономика, США, ЕС, алкоголь, виски
США могут столкнуться со спадом экспорта виски в ЕС вдвое из-за пошлин
США могут столкнуться со спадом экспорта виски в Евросоюз в два раза из-за пошлин
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. США могут потерять половину экспорта виски в Евросоюз из-за введения странами объединения заградительных пошлин в 50% на его поставки, следует из расчетов РИА Новости по данным американской статслужбы.
США в марте ввели 25-процентные пошлины на импорт алюминия и стали, распространив их на все страны. Одним из крупнейших поставщиков этих металлов в Штаты является Евросоюз, который в качестве контрмеры готовится ввести тариф в 50% на импорт американского виски. Это по сути запретительные импортные пошлины.
Похожая ситуация в истории двух стран уже была: в первый срок президента Дональда Трампа Евросоюз уже применял такую контрмеру, однако она была значительно мягче - пошлины составляли "лишь" 25%. В первый год их действия экспорт американского виски в Евросоюз упал почти на 25%, а в следующий год еще на 11%.
США из-за пошлин могут остаться без иностранного игристого вина и водки ЕС
Новые меры ЕС, который "выпивает" 49% американского экспорта виски, вдвое жестче и могут грозить в первый год своего действия снижением экспорта США в два раза - до 378,5 миллиона долларов с прошлогодних 746 миллионов.
Больше всего в Евросоюзе виски из США пьют нидерландцы - на них приходится около 31% от всех американских поставок, а также немцы (17%), поляки (12,5%), французы (12%) и испанцы (10%). Остальные страны приобретают этого товара значительно меньше.
Главным поставщиком виски странам объединения в прошлом году была Великобритания - ее продажи составили почти 2 миллиарда долларов, или 73% от всех европейских закупок. США были вторыми с долей в 24,2%. Тройку закрыла Япония с поставками на 70 миллионов долларов (2,6%).