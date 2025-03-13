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Банки оценили вероятность оттока вкладов при снижении ставки ЦБ - 13.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Банки оценили вероятность оттока вкладов при снижении ставки ЦБ
Банки оценили вероятность оттока вкладов при снижении ставки ЦБ - 13.03.2025, ПРАЙМ
Банки оценили вероятность оттока вкладов при снижении ставки ЦБ
Более трех четвертей (76,8 процента) крупных российских банков не ожидают оттока вкладчиков при снижении ключевой ставки ЦБ. Об этом сообщает издание РБК со... | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T10:30+0300
2025-03-13T10:30+0300
экономика
россия
банки
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Более трех четвертей (76,8 процента) крупных российских банков не ожидают оттока вкладчиков при снижении ключевой ставки ЦБ. Об этом сообщает издание РБК со ссылкой на данные опроса, проведенного аналитиками рейтингового агентства НКР и группы компаний "Б1".Опрос показал, что 17,2% банков оценили вероятность оттока как очень низкую, а 58,6% считают ее низкой. Всего 20,7% банков назвали вероятность оттока средней, а только 3,5% высокой. Вкладчики остаются консервативными и предпочитают рискованные банковские инструменты, включая депозиты.В издании также заметили, что для оттока требуется не только смягчение денежно-кредитной политики Центробанка, но и кризисные ситуации, такие как кризис доверия к банковской системе или рост безработицы.В РБК также отметили, что некоторые локальные оттоки средств наблюдались в январе каждого года, а также во время начала спецоперации на Украине в 2022 году, а также во время пандемии в 2020 году.
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россия, банки
Экономика, РОССИЯ, Банки
10:30 13.03.2025
 
Банки оценили вероятность оттока вкладов при снижении ставки ЦБ

РБК: 76,8% крупных банков не ждут оттока вкладчиков при снижении ставки ЦБ

© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудница банка за работой в отделении Сбербанка России
Сотрудница банка за работой в отделении Сбербанка России - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Более трех четвертей (76,8 процента) крупных российских банков не ожидают оттока вкладчиков при снижении ключевой ставки ЦБ. Об этом сообщает издание РБК со ссылкой на данные опроса, проведенного аналитиками рейтингового агентства НКР и группы компаний "Б1".
Опрос показал, что 17,2% банков оценили вероятность оттока как очень низкую, а 58,6% считают ее низкой. Всего 20,7% банков назвали вероятность оттока средней, а только 3,5% высокой. Вкладчики остаются консервативными и предпочитают рискованные банковские инструменты, включая депозиты.
В издании также заметили, что для оттока требуется не только смягчение денежно-кредитной политики Центробанка, но и кризисные ситуации, такие как кризис доверия к банковской системе или рост безработицы.
В РБК также отметили, что некоторые локальные оттоки средств наблюдались в январе каждого года, а также во время начала спецоперации на Украине в 2022 году, а также во время пандемии в 2020 году.
Знак процента - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2025
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