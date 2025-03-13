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"Никто не хочет быть убитым". FT раскрыли главную проблему армии Украины

"Никто не хочет быть убитым". FT раскрыли главную проблему армии Украины - 13.03.2025, ПРАЙМ

"Никто не хочет быть убитым". FT раскрыли главную проблему армии Украины

Ключевой вызов для Украины - недостаток людских ресурсов на передовой, а не дефицит вооружений. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на западных... | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T10:47+0300

2025-03-13T10:47+0300

2025-03-13T10:47+0300

политика

financial times

украина

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Ключевой вызов для Украины - недостаток людских ресурсов на передовой, а не дефицит вооружений. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на западных чиновников. "Самая острая проблема Украины - это не отсутствие оружия или боеприпасов, а нехватка людей", - сказано в материале издания. Западный военный чиновник анонимно отметил, что выполнение планов по комплектованию армии для Украины является крайне сложной задачей."Цель - около 30 тысяч человек в месяц, но никто не хочет быть последним призванным - или убитым", - сообщил он газете. Оппозиционный депутат Рады Юлия Клименко выразила опасения, что снижение возраста мобилизации приведет к оттоку молодежи из страны и усугубит демографический кризис, критикуя подход правительства к решению проблемы.По ее словам, родители отправляют 16-летних сыновей за границу, чтобы избежать службы. Люди боятся оказаться на фронте без должной подготовки и экипировки.В сети распространяются видеозаписи, на которых запечатлены случаи принудительной мобилизации, когда представители военкоматов задерживают мужчин призывного возраста, применяя силу, и увозят их в неизвестном направлении.Вступивший в силу 18 мая закон об усилении мобилизации на Украине обязывает всех военнообязанных обновить свои данные в военкоматах в течение 60 дней, лично или через "электронный кабинет призывника". Повестка считается врученной даже при отсутствии личного вручения. Закон обязывает военнообязанных постоянно иметь при себе военный билет и предъявлять его по требованию. Уклонившихся от мобилизации могут лишить водительских прав. Вопрос о сроках демобилизации в законе не решен, что вызвало критику у некоторых депутатов.

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financial times, украина, рада