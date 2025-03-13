https://1prime.ru/20250313/vybory-855763135.html

Россияне в Белоруссии и белорусы в РФ смогут участвовать в местных выборах

Россияне в Белоруссии и белорусы в РФ смогут участвовать в местных выборах - 13.03.2025, ПРАЙМ

Россияне в Белоруссии и белорусы в РФ смогут участвовать в местных выборах

Россияне, живущие в Белоруссии, и проживающие в РФ белорусы смогут участвовать в местных выборах и как избиратели, и как кандидаты, заявил президент России... | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T19:09+0300

2025-03-13T19:09+0300

2025-03-13T19:09+0300

россия

белоруссия

владимир путин

александр лукашенко

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Россияне, живущие в Белоруссии, и проживающие в РФ белорусы смогут участвовать в местных выборах и как избиратели, и как кандидаты, заявил президент России Владимир Путин. "Россияне, постоянно живущие на территории Белоруссии, и проживающие на постоянной основе в России белорусы могут теперь участвовать в местных выборах и как избиратели, и как кандидаты", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 13 марта прибыл с визитом в Москву. Сначала состоялись его переговоры с российским лидером в формате тет-а-тет, а затем началась встреча в расширенном составе.

https://1prime.ru/20250313/putin-855761558.html

белоруссия

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россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко