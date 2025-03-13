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Россияне в Белоруссии и белорусы в РФ смогут участвовать в местных выборах
Россияне в Белоруссии и белорусы в РФ смогут участвовать в местных выборах - 13.03.2025, ПРАЙМ
Россияне в Белоруссии и белорусы в РФ смогут участвовать в местных выборах
Россияне, живущие в Белоруссии, и проживающие в РФ белорусы смогут участвовать в местных выборах и как избиратели, и как кандидаты, заявил президент России... | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T19:09+0300
2025-03-13T19:09+0300
2025-03-13T19:09+0300
россия
белоруссия
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Россияне, живущие в Белоруссии, и проживающие в РФ белорусы смогут участвовать в местных выборах и как избиратели, и как кандидаты, заявил президент России Владимир Путин. "Россияне, постоянно живущие на территории Белоруссии, и проживающие на постоянной основе в России белорусы могут теперь участвовать в местных выборах и как избиратели, и как кандидаты", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 13 марта прибыл с визитом в Москву. Сначала состоялись его переговоры с российским лидером в формате тет-а-тет, а затем началась встреча в расширенном составе.
https://1prime.ru/20250313/putin-855761558.html
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россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко
РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Владимир Путин, Александр Лукашенко
Россияне в Белоруссии и белорусы в РФ смогут участвовать в местных выборах
Путин: россияне из Белоруссии и белорусы из РФ смогут участвовать в местных выборах
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Россияне, живущие в Белоруссии, и проживающие в РФ белорусы смогут участвовать в местных выборах и как избиратели, и как кандидаты, заявил президент России Владимир Путин.
"Россияне, постоянно живущие на территории Белоруссии, и проживающие на постоянной основе в России белорусы могут теперь участвовать в местных выборах и как избиратели, и как кандидаты", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 13 марта прибыл с визитом в Москву. Сначала состоялись его переговоры с российским лидером в формате тет-а-тет, а затем началась встреча в расширенном составе.
Путин назвал вопросы, которые обсудил с Лукашенко на встрече