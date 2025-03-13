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Казахстан планирует запретить импорт яиц на полгода - 13.03.2025, ПРАЙМ
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Казахстан планирует запретить импорт яиц на полгода
Казахстан планирует запретить импорт яиц на полгода - 13.03.2025, ПРАЙМ
Казахстан планирует запретить импорт яиц на полгода
Казахстан в ближайшее время планирует на полгода запретить ввоз в страну яиц, соответствующий проект приказа опубликовало министерство сельского хозяйства... | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T16:01+0300
2025-03-13T16:01+0300
казахстан
яйца
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АСТАНА, 13 мар - ПРАЙМ. Казахстан в ближайшее время планирует на полгода запретить ввоз в страну яиц, соответствующий проект приказа опубликовало министерство сельского хозяйства республики на портале "Открытые НПА". Документ находится на публичном обсуждении до 20 марта и вступит в силу после его официальной публикации. "Ввести запрет сроком на шесть месяцев на ввоз яиц кур свежих... на территорию Республики Казахстан всеми видами транспорта из третьих стран и из стран Евразийского экономического союза, за исключением транзита яиц кур свежих через территорию Республики Казахстан", - говорится в проекте. В феврале представители министерств сельского хозяйства и торговли и интеграции Казахстана совместно с союзом птицеводов, отраслевой ассоциации яичных производителей и союзом торговых сетей республики подписали меморандум о сотрудничестве в реализации мер по стабилизации цен на рынке страны на социально значимые продовольственные товары, включая яйцо. Согласно меморандуму, союз торговых сетей контролирует соблюдение магазинами предельной торговой надбавки согласно законодательству и предотвращает взимание дополнительной платы за продажу яиц местных производителей, министерства мониторят цены и контролируют выполнение условий поставок яиц на рынок. Минсельхоз Казахстана с 1 мая по октябрь 2024 года уже вводил запрет на ввоз импортных яиц в страну для поддержки отечественного производителя.
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казахстан, яйца
КАЗАХСТАН, яйца
16:01 13.03.2025
 
Казахстан планирует запретить импорт яиц на полгода

"Открытые НПА": Казахстан планирует запретить импорт яиц на полгода

© Фото : Unsplash/Morgane PerraudКуриные яйца
Куриные яйца - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2025
© Фото : Unsplash/Morgane Perraud
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АСТАНА, 13 мар - ПРАЙМ. Казахстан в ближайшее время планирует на полгода запретить ввоз в страну яиц, соответствующий проект приказа опубликовало министерство сельского хозяйства республики на портале "Открытые НПА".
Документ находится на публичном обсуждении до 20 марта и вступит в силу после его официальной публикации.
"Ввести запрет сроком на шесть месяцев на ввоз яиц кур свежих... на территорию Республики Казахстан всеми видами транспорта из третьих стран и из стран Евразийского экономического союза, за исключением транзита яиц кур свежих через территорию Республики Казахстан", - говорится в проекте.
В феврале представители министерств сельского хозяйства и торговли и интеграции Казахстана совместно с союзом птицеводов, отраслевой ассоциации яичных производителей и союзом торговых сетей республики подписали меморандум о сотрудничестве в реализации мер по стабилизации цен на рынке страны на социально значимые продовольственные товары, включая яйцо.
Согласно меморандуму, союз торговых сетей контролирует соблюдение магазинами предельной торговой надбавки согласно законодательству и предотвращает взимание дополнительной платы за продажу яиц местных производителей, министерства мониторят цены и контролируют выполнение условий поставок яиц на рынок.
Минсельхоз Казахстана с 1 мая по октябрь 2024 года уже вводил запрет на ввоз импортных яиц в страну для поддержки отечественного производителя.
Куриные яйца - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2025
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