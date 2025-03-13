https://1prime.ru/20250313/yaytsa-855754709.html

Казахстан планирует запретить импорт яиц на полгода

Казахстан планирует запретить импорт яиц на полгода - 13.03.2025, ПРАЙМ

Казахстан планирует запретить импорт яиц на полгода

Казахстан в ближайшее время планирует на полгода запретить ввоз в страну яиц, соответствующий проект приказа опубликовало министерство сельского хозяйства... | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T16:01+0300

2025-03-13T16:01+0300

2025-03-13T16:01+0300

казахстан

яйца

https://cdnn.1prime.ru/img/84209/13/842091383_0:52:2400:1402_1920x0_80_0_0_124022da3f532558884f6fed29d64dd6.jpg

АСТАНА, 13 мар - ПРАЙМ. Казахстан в ближайшее время планирует на полгода запретить ввоз в страну яиц, соответствующий проект приказа опубликовало министерство сельского хозяйства республики на портале "Открытые НПА". Документ находится на публичном обсуждении до 20 марта и вступит в силу после его официальной публикации. "Ввести запрет сроком на шесть месяцев на ввоз яиц кур свежих... на территорию Республики Казахстан всеми видами транспорта из третьих стран и из стран Евразийского экономического союза, за исключением транзита яиц кур свежих через территорию Республики Казахстан", - говорится в проекте. В феврале представители министерств сельского хозяйства и торговли и интеграции Казахстана совместно с союзом птицеводов, отраслевой ассоциации яичных производителей и союзом торговых сетей республики подписали меморандум о сотрудничестве в реализации мер по стабилизации цен на рынке страны на социально значимые продовольственные товары, включая яйцо. Согласно меморандуму, союз торговых сетей контролирует соблюдение магазинами предельной торговой надбавки согласно законодательству и предотвращает взимание дополнительной платы за продажу яиц местных производителей, министерства мониторят цены и контролируют выполнение условий поставок яиц на рынок. Минсельхоз Казахстана с 1 мая по октябрь 2024 года уже вводил запрет на ввоз импортных яиц в страну для поддержки отечественного производителя.

https://1prime.ru/20250312/yaytsa-855710419.html

казахстан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

казахстан, яйца