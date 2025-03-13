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Цены на яйца в ЕС достигли максимума на фоне птичьего гриппа - 13.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Цены на яйца в ЕС достигли максимума на фоне птичьего гриппа
Цены на яйца в ЕС достигли максимума на фоне птичьего гриппа - 13.03.2025, ПРАЙМ
Цены на яйца в ЕС достигли максимума на фоне птичьего гриппа
Оптовые цены на куриные яйца в Евросоюзе выросли до 268,5 евро за 100 килограммов, достигнув исторического максимума на фоне распространения птичьего гриппа в... | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T20:38+0300
2025-03-13T20:38+0300
экономика
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мировая экономика
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Оптовые цены на куриные яйца в Евросоюзе выросли до 268,5 евро за 100 килограммов, достигнув исторического максимума на фоне распространения птичьего гриппа в странах объединения, следует из данных Евростата. Предыдущий максимум был в марте 2023 года - на уровне 265,7 евро за 100 килограммов. Тогда в странах объединения была масштабная эпидемия птичьего гриппа. В конце прошлого года ситуация с эпидемией птичьего гриппа среди домашних животных вновь обострилась, а в начале текущего года европейский регулятор в сфере здравоохранения даже предупредил о растущем риске заражения людей этим вирусом. Как следствие, в Евросоюзе растет стоимость яиц последние четыре недели - совокупно на 11,2%, при этом за год цены увеличились на 17,3%. За последнюю неделю они прибавили в цене 3,5% и на 3 марта достигли 268,5 евро за 100 килограммов. Самые высокие цены среди стран объединения, а также и наиболее серьезный их рост был зафиксирован в Польше: там 100 килограммов яиц стоит 309,9 евро, хотя еще неделю назад цена составляла 281,1 евро. В Нидерландах цены увеличились до 293 евро (+6,2%), а в Австрии - до 278,7 евро (+2%). Евросоюз не единственный сталкивается с ростом цен на фоне птичьего гриппа. Так, в США стоимость яиц в годовом выражении увеличилась на 58,8%, а за месяц - на 10,4%. В то же время в России, по последним данным, куриные яйца за период с 4 по 10 марта подешевели на 1,1%.
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ес, мировая экономика, продукты питания, инфляция в ес
Экономика, ЕС, Мировая экономика, продукты питания, инфляция в ЕС
20:38 13.03.2025
 
Цены на яйца в ЕС достигли максимума на фоне птичьего гриппа

Цены на яйца в Евросоюзе достигли максимума на фоне птичьего гриппа

© Фото : Unsplash/Cara Beth BuieКуриные яйца
Куриные яйца - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2025
© Фото : Unsplash/Cara Beth Buie
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Оптовые цены на куриные яйца в Евросоюзе выросли до 268,5 евро за 100 килограммов, достигнув исторического максимума на фоне распространения птичьего гриппа в странах объединения, следует из данных Евростата.
Предыдущий максимум был в марте 2023 года - на уровне 265,7 евро за 100 килограммов. Тогда в странах объединения была масштабная эпидемия птичьего гриппа. В конце прошлого года ситуация с эпидемией птичьего гриппа среди домашних животных вновь обострилась, а в начале текущего года европейский регулятор в сфере здравоохранения даже предупредил о растущем риске заражения людей этим вирусом.
Как следствие, в Евросоюзе растет стоимость яиц последние четыре недели - совокупно на 11,2%, при этом за год цены увеличились на 17,3%. За последнюю неделю они прибавили в цене 3,5% и на 3 марта достигли 268,5 евро за 100 килограммов.
Куриные яйца - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2025
Цены на яйца в США выросли на 59 процентов в годовом выражении
Вчера, 15:58
Самые высокие цены среди стран объединения, а также и наиболее серьезный их рост был зафиксирован в Польше: там 100 килограммов яиц стоит 309,9 евро, хотя еще неделю назад цена составляла 281,1 евро. В Нидерландах цены увеличились до 293 евро (+6,2%), а в Австрии - до 278,7 евро (+2%).
Евросоюз не единственный сталкивается с ростом цен на фоне птичьего гриппа. Так, в США стоимость яиц в годовом выражении увеличилась на 58,8%, а за месяц - на 10,4%.
В то же время в России, по последним данным, куриные яйца за период с 4 по 10 марта подешевели на 1,1%.
 
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