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Цены на яйца в ЕС достигли максимума на фоне птичьего гриппа

Цены на яйца в ЕС достигли максимума на фоне птичьего гриппа - 13.03.2025, ПРАЙМ

Цены на яйца в ЕС достигли максимума на фоне птичьего гриппа

Оптовые цены на куриные яйца в Евросоюзе выросли до 268,5 евро за 100 килограммов, достигнув исторического максимума на фоне распространения птичьего гриппа в... | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T20:38+0300

2025-03-13T20:38+0300

2025-03-13T20:38+0300

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Оптовые цены на куриные яйца в Евросоюзе выросли до 268,5 евро за 100 килограммов, достигнув исторического максимума на фоне распространения птичьего гриппа в странах объединения, следует из данных Евростата. Предыдущий максимум был в марте 2023 года - на уровне 265,7 евро за 100 килограммов. Тогда в странах объединения была масштабная эпидемия птичьего гриппа. В конце прошлого года ситуация с эпидемией птичьего гриппа среди домашних животных вновь обострилась, а в начале текущего года европейский регулятор в сфере здравоохранения даже предупредил о растущем риске заражения людей этим вирусом. Как следствие, в Евросоюзе растет стоимость яиц последние четыре недели - совокупно на 11,2%, при этом за год цены увеличились на 17,3%. За последнюю неделю они прибавили в цене 3,5% и на 3 марта достигли 268,5 евро за 100 килограммов. Самые высокие цены среди стран объединения, а также и наиболее серьезный их рост был зафиксирован в Польше: там 100 килограммов яиц стоит 309,9 евро, хотя еще неделю назад цена составляла 281,1 евро. В Нидерландах цены увеличились до 293 евро (+6,2%), а в Австрии - до 278,7 евро (+2%). Евросоюз не единственный сталкивается с ростом цен на фоне птичьего гриппа. Так, в США стоимость яиц в годовом выражении увеличилась на 58,8%, а за месяц - на 10,4%. В то же время в России, по последним данным, куриные яйца за период с 4 по 10 марта подешевели на 1,1%.

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ес, мировая экономика, продукты питания, инфляция в ес