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Курс юаня к рублю на Московской бирже переходит к снижению

Курс юаня к рублю на Московской бирже переходит к снижению - 13.03.2025, ПРАЙМ

Курс юаня к рублю на Московской бирже переходит к снижению

Курс юаня к рублю на Московской бирже в первые часы торгов четверга перешел к снижению после роста на открытии торгов, следует из данных торгов. | 13.03.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю на Московской бирже в первые часы торгов четверга перешел к снижению после роста на открытии торгов, следует из данных торгов. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.50 мск снижался на 3 копейки по отношению к предыдущему закрытию, до 11,91 рубля. На старте торгов китайская валюта росла на 5 копеек. Несмотря на дешевеющую нефть, курс российского рубля остается вблизи пиковых значений за год, сильно ниже целевого уровня, который заложен в бюджет России на текущий год, отмечают аналитики "Цифра брокер". "Доллар и юань в паре с рублем показали признаки разворота вверх. Похоже, что рубль достиг (или близок к этому) предела укрепления в нынешних макроэкономические и геополитических условиях. Однако сильной девальвации российской валюты в условиях стабильности новостного и политического фона мы не ждем", - считает Алексей Антонов из "Алор брокер".

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