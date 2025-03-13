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Курс юаня к рублю на Московской бирже переходит к снижению - 13.03.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250313/yuan-855741592.html
Курс юаня к рублю на Московской бирже переходит к снижению
Курс юаня к рублю на Московской бирже переходит к снижению - 13.03.2025, ПРАЙМ
Курс юаня к рублю на Московской бирже переходит к снижению
Курс юаня к рублю на Московской бирже в первые часы торгов четверга перешел к снижению после роста на открытии торгов, следует из данных торгов. | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T12:05+0300
2025-03-13T12:05+0300
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю на Московской бирже в первые часы торгов четверга перешел к снижению после роста на открытии торгов, следует из данных торгов. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.50 мск снижался на 3 копейки по отношению к предыдущему закрытию, до 11,91 рубля. На старте торгов китайская валюта росла на 5 копеек. Несмотря на дешевеющую нефть, курс российского рубля остается вблизи пиковых значений за год, сильно ниже целевого уровня, который заложен в бюджет России на текущий год, отмечают аналитики "Цифра брокер". "Доллар и юань в паре с рублем показали признаки разворота вверх. Похоже, что рубль достиг (или близок к этому) предела укрепления в нынешних макроэкономические и геополитических условиях. Однако сильной девальвации российской валюты в условиях стабильности новостного и политического фона мы не ждем", - считает Алексей Антонов из "Алор брокер".
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рынки, торги
Экономика, Рынки, Торги
12:05 13.03.2025
 
Курс юаня к рублю на Московской бирже переходит к снижению

Курс юаня к рублю на Мосбирже в первые часы торгов четверга перешел к снижению

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЮань
Юань - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю на Московской бирже в первые часы торгов четверга перешел к снижению после роста на открытии торгов, следует из данных торгов.
Курс юаня расчетами "завтра" на 11.50 мск снижался на 3 копейки по отношению к предыдущему закрытию, до 11,91 рубля. На старте торгов китайская валюта росла на 5 копеек.
Несмотря на дешевеющую нефть, курс российского рубля остается вблизи пиковых значений за год, сильно ниже целевого уровня, который заложен в бюджет России на текущий год, отмечают аналитики "Цифра брокер".
"Доллар и юань в паре с рублем показали признаки разворота вверх. Похоже, что рубль достиг (или близок к этому) предела укрепления в нынешних макроэкономические и геополитических условиях. Однако сильной девальвации российской валюты в условиях стабильности новостного и политического фона мы не ждем", - считает Алексей Антонов из "Алор брокер".
Юань - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2025
Юань открыл торги 13 марта ростом
10:02
 
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