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Юань снизился за сессию до 11,83 рубля
Юань снизился за сессию до 11,83 рубля - 13.03.2025, ПРАЙМ
Юань снизился за сессию до 11,83 рубля
Рубль по итогам торгов повысился к юаню: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 11,83 рубля, следует из данных Московской биржи. | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T19:19+0300
2025-03-13T19:19+0300
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов повысился к юаню: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 11,83 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 11 копеек, до 11,83 рубля.
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рынки, мосбиржа, юань, рубль, курсы валют
Экономика, Рынки, Мосбиржа, юань, рубль, курсы валют
Юань снизился за сессию до 11,83 рубля
Юань на Мосбирже снизился за сессию до 11,83 рубля