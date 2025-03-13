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Юань снизился за сессию до 11,83 рубля

Юань снизился за сессию до 11,83 рубля - 13.03.2025, ПРАЙМ

Юань снизился за сессию до 11,83 рубля

Рубль по итогам торгов повысился к юаню: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 11,83 рубля, следует из данных Московской биржи. | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T19:19+0300

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов повысился к юаню: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 11,83 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 11 копеек, до 11,83 рубля.

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рынки, мосбиржа, юань, рубль, курсы валют