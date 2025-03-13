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Рубль вырос к юаню почти на 1 процент

Рубль вырос к юаню почти на 1 процент - 13.03.2025, ПРАЙМ

Рубль вырос к юаню почти на 1 процент

Курс рубля в четверг вырос почти на 1% к юаню; китайская валюта остается ниже ключевого уровня 12 рублей, но не спешит обновлять локальные минимумы, следует из... | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T20:45+0300

2025-03-13T20:45+0300

2025-03-13T20:45+0300

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Курс рубля в четверг вырос почти на 1% к юаню; китайская валюта остается ниже ключевого уровня 12 рублей, но не спешит обновлять локальные минимумы, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 11 копеек - до 11,83 рубля. Объем дневных торгов с расчетами "завтра" составил за сессию 8,4 миллиарда юаней. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 86,47 рубля. РУБЛЬ ПРИБАВИЛ В ВЕСЕ Рубль в течение дня торговался в плюсе против юаня. Рост китайской валюты в среду снял перекупленность рубля, и он опять прибавил, как и в начале недели. При этом китайская валюта не спешит опускаться к минимумам с августа прошлого года в районе 11,63 рубля, которые обновила в феврале. "В отсутствие информации геополитического плана "навес" предложения иностранной валюты прекрасно себя показывает и стабилизирует рубль", - комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал". Стоимость нефти к 20.17 мск снижалась на 1,6% - до 69,9 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,2%, до 103,8 пункта. ПРОГНОЗЫ Среди причин стабильного укрепления рубля в последнее время все так же можно выделить оптимистичные геополитические ожидания, интерес к гособлигациям РФ и положительный торговый баланс страны, отмечает Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Прогноз по рублю на 14 марта: юань 11,5-12,5 рубля, доллар – 87-88,5 рубля", - добавил он. В ближайшие дни все еще сохраняется потенциал роста курса выше 12 рублей за юань, допускает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

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