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Трамп: в контексте урегулирования обсуждается вопрос будущего ЗАЭС

Трамп: в контексте урегулирования обсуждается вопрос будущего ЗАЭС - 13.03.2025, ПРАЙМ

Трамп: в контексте урегулирования обсуждается вопрос будущего ЗАЭС

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что в контексте урегулирования конфликта на Украине обсуждается вопрос контроля над Запорожской АЭС. | 13.03.2025, ПРАЙМ

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энергетика

запорожская аэс

дональд трамп

нато

марк рютте

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ВАШИНГТОН, 13 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что в контексте урегулирования конфликта на Украине обсуждается вопрос контроля над Запорожской АЭС. "Тут замешана электростанция, знаете ли, очень большая электростанция. Кто получит электростанцию, а кто получит то и это и так далее", - заявил Трамп журналистам в Белом доме перед началом встречи с генсеком НАТО Марком Рютте. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь

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запорожская аэс, дональд трамп, нато, марк рютте