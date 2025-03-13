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Трамп: в контексте урегулирования обсуждается вопрос будущего ЗАЭС
Трамп: в контексте урегулирования обсуждается вопрос будущего ЗАЭС - 13.03.2025, ПРАЙМ
Трамп: в контексте урегулирования обсуждается вопрос будущего ЗАЭС
Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что в контексте урегулирования конфликта на Украине обсуждается вопрос контроля над Запорожской АЭС. | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T20:32+0300
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энергетика
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ВАШИНГТОН, 13 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что в контексте урегулирования конфликта на Украине обсуждается вопрос контроля над Запорожской АЭС. "Тут замешана электростанция, знаете ли, очень большая электростанция. Кто получит электростанцию, а кто получит то и это и так далее", - заявил Трамп журналистам в Белом доме перед началом встречи с генсеком НАТО Марком Рютте. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь
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запорожская аэс, дональд трамп, нато, марк рютте
Энергетика, Запорожская АЭС, Дональд Трамп, НАТО, Марк Рютте
Трамп: в контексте урегулирования обсуждается вопрос будущего ЗАЭС
Трамп заявил, что в контексте урегулирования обсуждается вопрос будущего Запорожской АЭС
ВАШИНГТОН, 13 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что в контексте урегулирования конфликта на Украине обсуждается вопрос контроля над Запорожской АЭС.
"Тут замешана электростанция, знаете ли, очень большая электростанция. Кто получит электростанцию, а кто получит то и это и так далее", - заявил Трамп журналистам в Белом доме перед началом встречи с генсеком НАТО Марком Рютте.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь
На Запорожской АЭС прошла ротация наблюдателей МАГАТЭ