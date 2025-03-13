Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп: в контексте урегулирования обсуждается вопрос будущего ЗАЭС - 13.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250313/zaes-855767074.html
Трамп: в контексте урегулирования обсуждается вопрос будущего ЗАЭС
Трамп: в контексте урегулирования обсуждается вопрос будущего ЗАЭС - 13.03.2025, ПРАЙМ
Трамп: в контексте урегулирования обсуждается вопрос будущего ЗАЭС
Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что в контексте урегулирования конфликта на Украине обсуждается вопрос контроля над Запорожской АЭС. | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T20:32+0300
2025-03-13T20:32+0300
энергетика
запорожская аэс
дональд трамп
нато
марк рютте
https://cdnn.1prime.ru/img/84243/96/842439638_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_558a33c8ffef33171f65a4e08c475c32.jpg
ВАШИНГТОН, 13 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что в контексте урегулирования конфликта на Украине обсуждается вопрос контроля над Запорожской АЭС. "Тут замешана электростанция, знаете ли, очень большая электростанция. Кто получит электростанцию, а кто получит то и это и так далее", - заявил Трамп журналистам в Белом доме перед началом встречи с генсеком НАТО Марком Рютте. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь
https://1prime.ru/20250301/zaes-855383179.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84243/96/842439638_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b079bd38b7c032fa7f44c0b1e48b4beb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
запорожская аэс, дональд трамп, нато, марк рютте
Энергетика, Запорожская АЭС, Дональд Трамп, НАТО, Марк Рютте
20:32 13.03.2025
 
Трамп: в контексте урегулирования обсуждается вопрос будущего ЗАЭС

Трамп заявил, что в контексте урегулирования обсуждается вопрос будущего Запорожской АЭС

© РИА Новости . Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости . Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 13 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что в контексте урегулирования конфликта на Украине обсуждается вопрос контроля над Запорожской АЭС.
"Тут замешана электростанция, знаете ли, очень большая электростанция. Кто получит электростанцию, а кто получит то и это и так далее", - заявил Трамп журналистам в Белом доме перед началом встречи с генсеком НАТО Марком Рютте.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь
Энергоблок Запорожской АЭС в Энергодаре - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2025
На Запорожской АЭС прошла ротация наблюдателей МАГАТЭ
1 марта, 20:16
 
ЭнергетикаЗапорожская АЭСДональд ТрампНАТОМарк Рютте
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала