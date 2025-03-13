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Захарова прокомментировала отступление ВСУ в Курской области
Захарова прокомментировала отступление ВСУ в Курской области - 13.03.2025, ПРАЙМ
Захарова прокомментировала отступление ВСУ в Курской области
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя отступление ВСУ в Курской области, заявила, что для Украины - это "дело-труба, причем суджанская". | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T00:52+0300
2025-03-13T00:52+0300
2025-03-13T00:52+0300
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя отступление ВСУ в Курской области, заявила, что для Украины - это "дело-труба, причем суджанская".
ВС РФ, по словам начальника Генштаба Валерия Герасимова, уже освободили более 86% территории в курском приграничье, ранее занятой противником, потери ВСУ там превысили 67 тысяч человек, планы Киева в Курской области провалились. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, в свою очередь, оправдал бегство боевиков ВСУ из этого российского региона, назвав его "маневрами", которые те совершают "в случае необходимости".
"В переводе на русский: для киевского режима дело-труба, суджанская труба", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков.
Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.
Ранее в Добровольческом корпусе сообщили РИА Новости, что разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 72-й мотострелковой бригады, а также группой "Аида" спецназа "Ахмат" совершили обходной маневр группировки ВСУ в Судже Курской области, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника. В результате была освобождена промышленная зона в Судже.
Позднее командир парашютно-десантного батальона 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, действующей в составе группировки войск "Север", сообщал РИА Новости, что флаг России поднят на центральной площади возле здания администрации Суджи, центр города возвращен под контроль РФ.
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общество , россия, рф, валерий герасимов, мария захарова, владимир путин
Общество , Экономика, РОССИЯ, РФ, Валерий Герасимов, Мария Захарова, Владимир Путин
Захарова прокомментировала отступление ВСУ в Курской области
Захарова назвала отступление ВСУ в Курской области делом-трубой
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя отступление ВСУ в Курской области, заявила, что для Украины - это "дело-труба, причем суджанская".
ВС РФ, по словам начальника Генштаба Валерия Герасимова, уже освободили более 86% территории в курском приграничье, ранее занятой противником, потери ВСУ там превысили 67 тысяч человек, планы Киева в Курской области провалились. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, в свою очередь, оправдал бегство боевиков ВСУ из этого российского региона, назвав его "маневрами", которые те совершают "в случае необходимости".
"В переводе на русский: для киевского режима дело-труба, суджанская труба", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков.
Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.
Ранее в Добровольческом корпусе сообщили РИА Новости, что разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 72-й мотострелковой бригады, а также группой "Аида" спецназа "Ахмат" совершили обходной маневр группировки ВСУ в Судже Курской области, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника. В результате была освобождена промышленная зона в Судже.
Позднее командир парашютно-десантного батальона 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, действующей в составе группировки войск "Север", сообщал РИА Новости, что флаг России поднят на центральной площади возле здания администрации Суджи, центр города возвращен под контроль РФ.