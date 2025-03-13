https://1prime.ru/20250313/zakharova-855745937.html
Захарова ответила на планы ЕС отправить "миротворцев" на Украину
Захарова ответила на планы ЕС отправить "миротворцев" на Украину - 13.03.2025, ПРАЙМ
Захарова ответила на планы ЕС отправить "миротворцев" на Украину
Планы некоторых стран ЕС направить миротворцев на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у Киева. Об этом сообщила... | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T13:06+0300
2025-03-13T13:06+0300
2025-03-13T13:06+0300
политика
общество
украина
ес
мария захарова
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0b/849069918_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2842149dc2907d71d32aaf7c53e62845.jpg
МОСКВА, 13 мар – ПРАЙМ. Планы некоторых стран ЕС направить миротворцев на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у Киева. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Считаем даже озвучивание таких планов откровенно провокационным шагом, который направлен не на урегулирование конфликта, а на поддержание нездоровых и вредных иллюзий у верхушки киевского режима", - подчеркнула дипломат.Как отметила Захарова, Москве прекрасно известно, что западные военнослужащие присутствуют на Украине, хоть и в ограниченном составе и под прикрытием, по меньшей мере с 2015 года.
https://1prime.ru/20250226/mirotvortsy-855284397.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0b/849069918_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_cc270e3b8ef9d334cd88cf01e7eb1f32.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , украина, ес, мария захарова
Политика, Общество , УКРАИНА, ЕС, Мария Захарова
Захарова ответила на планы ЕС отправить "миротворцев" на Украину
Захарова: планы стран ЕС отправить "миротворцев" на Украину являются провокацией
МОСКВА, 13 мар – ПРАЙМ. Планы некоторых стран ЕС направить миротворцев на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у Киева. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Считаем даже озвучивание таких планов откровенно провокационным шагом, который направлен не на урегулирование конфликта, а на поддержание нездоровых и вредных иллюзий у верхушки киевского режима", - подчеркнула дипломат.
Как отметила Захарова, Москве прекрасно известно, что западные военнослужащие присутствуют на Украине, хоть и в ограниченном составе и под прикрытием, по меньшей мере с 2015 года.
США поддерживают инициативу по миротворцам на Украине, заявил Трамп