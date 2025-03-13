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Захарова ответила на планы ЕС отправить "миротворцев" на Украину

Захарова ответила на планы ЕС отправить "миротворцев" на Украину - 13.03.2025, ПРАЙМ

Захарова ответила на планы ЕС отправить "миротворцев" на Украину

Планы некоторых стран ЕС направить миротворцев на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у Киева. Об этом сообщила... | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T13:06+0300

2025-03-13T13:06+0300

2025-03-13T13:06+0300

политика

общество

украина

ес

мария захарова

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МОСКВА, 13 мар – ПРАЙМ. Планы некоторых стран ЕС направить миротворцев на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у Киева. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Считаем даже озвучивание таких планов откровенно провокационным шагом, который направлен не на урегулирование конфликта, а на поддержание нездоровых и вредных иллюзий у верхушки киевского режима", - подчеркнула дипломат.Как отметила Захарова, Москве прекрасно известно, что западные военнослужащие присутствуют на Украине, хоть и в ограниченном составе и под прикрытием, по меньшей мере с 2015 года.

https://1prime.ru/20250226/mirotvortsy-855284397.html

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общество , украина, ес, мария захарова