https://1prime.ru/20250313/zakharova-855751226.html

Захарова ответила на слова о том, что Россия угрожает ЕС ядерным оружием

Захарова ответила на слова о том, что Россия угрожает ЕС ядерным оружием - 13.03.2025, ПРАЙМ

Захарова ответила на слова о том, что Россия угрожает ЕС ядерным оружием

Заявления президента Италии Серджо Маттареллы, что Россия угрожает Европе ядерным оружием, являются фейком, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T15:12+0300

2025-03-13T15:12+0300

2025-03-13T15:18+0300

вооружения

россия

европа

мария захарова

мид рф

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Заявления президента Италии Серджо Маттареллы, что Россия угрожает Европе ядерным оружием, являются фейком, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Вы хотите мне сказать, что президент Италии заявил, что Россия якобы угрожает Европе ядерным оружием? Это вранье. Это ложь. Это неправда, это фейк, это дезинформация. Я дала вам все слова, выберете то, которое считаете наиболее описательным, или употребите все", - заявила Захарова на своем брифинге, отвечая на соответствующий вопрос журналиста. Она отметила также, что за эти слова надо отвечать.

https://1prime.ru/20250313/aktivy-855746303.html

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россия, европа, мария захарова, мид рф