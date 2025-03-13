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В ГД предложили наказывать компании, которые вовремя не платят зарплату

В ГД предложили наказывать компании, которые вовремя не платят зарплату - 13.03.2025, ПРАЙМ

В ГД предложили наказывать компании, которые вовремя не платят зарплату

Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов направил обращение председателю правительства России Михаилу Мишустину с предложением включить в... | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T09:17+0300

2025-03-13T09:17+0300

2025-03-13T09:17+0300

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов направил обращение председателю правительства России Михаилу Мишустину с предложением включить в действующий реестр недобросовестных работодателей компании, которые допускают задержки по зарплате, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Соавтором обращения стал вице-спикер Госдумы Александр Бабаков (СРЗП). "Включение в реестр недобросовестных работодателей организаций, привлекаемых к ответственности за невыплату заработной платы, также будет иметь последствия для деловой репутации", - сказано в письме. Как рассказал РИА Новости Миронов, невыплата или систематическая задержка зарплаты - очень серьезное нарушение прав граждан России. По его мнению, за это нужно сильно наказывать, и чтоб "впредь неповадно было", таким компаниям эсеры предлагают запретить участвовать в тендерах и госзакупках. "Это станет для них серьезным ударом по деловой репутации, снизит доверие со стороны поставщиков и покупателей продукции, а также специалистов, которые могли бы устроиться на работу в такую организацию", – сказал лидер эсеров. Он напомнил, что реестр недобросовестных работодателей появился 1 января 2025 года, и в него попадают организации, которые нарушают трудовое законодательство РФ, например, платят зарплату ниже одного МРОТ или подменяют трудовые договоры гражданско-правовыми отношениями. "Это довольно распространенная форма, которая позволяет выводить работников за штат, делать их бесправными и экономить на налогах с фонда заработной платы", – считает парламентарий. По словам депутата Госдумы, по данным Росстата на 1 января 2025 года сумма просроченной задолженности по заработной плате в России достигла 507,9 миллиона рублей, и за год она увеличилась на 46,4%. "И я уверен, что это верхушка айсберга. Информации мало, потому что люди не знают, куда можно идти жаловаться. По данным Росстата, больше всего работникам задолжали в сфере строительства, водоснабжения и утилизации отходов. То есть не платят там, где с деньгами все в порядке, и никаких трудностей с выплатой зарплаты быть не должно", - добавил он. Также Миронов рассказал, что по информации Центра защиты прав граждан партии "Справедливая Россия – За правду", который помогает взыскивать долги с работодателей, невыплаты и задержки встречаются часто и во всех отраслях экономики. "Это абсолютно недопустимо, и депутаты парламентской фракции СРЗП предлагают правительству подключиться к решению этого вопроса", – заключил парламентарий.

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бизнес, общество , госдума, рф