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Путин и Лукашенко подписали ряд документов

Путин и Лукашенко подписали ряд документов - 13.03.2025, ПРАЙМ

Путин и Лукашенко подписали ряд документов

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко подписали совместное заявление по итогам состоявшихся переговоров. | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T18:29+0300

2025-03-13T18:29+0300

2025-03-13T18:52+0300

россия

белоруссия

александр лукашенко

владимир путин

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко подписали совместное заявление по итогам состоявшихся переговоров. "Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко подписывают совместное заявление президента Российской Федерации и президента Республики Беларусь", - сказал ведущий церемонии подписания документов."Подписан солидный пакет межгосударственных и межведомственных документов. В нашем с президентом Белоруссии совместном заявлении четко подтвержден настрой на дальнейшее активное развитие многоплановых российско-белорусских связей", - сказал Путин на пресс-конференции.В частности, подписано соглашение о взаимной защите граждан от необоснованного преследования иностранными государствами и органами юстиции."Соглашение между Российской Федерации и Республикой Беларусь о мерах по взаимной защите граждан от необоснованного преследования иностранными государствами и международными органами юстиции", - заявили в ходе церемонии подписания совместных заявлений.Также Россия и Белоруссия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере интеллектуальной собственности."Руководитель федеральной службы по интеллектуальной собственности Юрий Сергеевич Зубов и председатель государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь Сергей Владимирович Шлычков подписали соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в сфере интеллектуальной собственности", - было заявлено в ходе церемонии.

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россия, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин