https://1prime.ru/20250313/zelenskiy-855733672.html

"Заключительный акт". Зеленского предупредили о неизбежном

"Заключительный акт". Зеленского предупредили о неизбежном - 13.03.2025, ПРАЙМ

"Заключительный акт". Зеленского предупредили о неизбежном

Владимир Зеленский находится в "заключительном акте" своего пребывания у власти на Украине, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванного... | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T09:21+0300

2025-03-13T09:21+0300

2025-03-13T09:21+0300

политика

общество

украина

владимир зеленский

https://cdnn.1prime.ru/img/84255/43/842554318_0:0:1630:916_1920x0_80_0_0_090c6b151d075906a3958f0b88467013.jpg

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Владимир Зеленский находится в "заключительном акте" своего пребывания у власти на Украине, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного украинского чиновника. "Мы находимся в заключительном акте президентства Зеленского", - приводит издание слова чиновника. По данным газеты, в политических кругах Киева начинают обсуждать, как долго Зеленский еще продержится у власти. Financial Times сообщает, что те политики, которые заявляли о своей поддержке Зеленского после его провальных переговоров с президентом США Дональдом Трампом, на самом деле сейчас готовятся к выборам, формируя альянсы и связываясь с администрацией американского лидера и его сторонниками. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. Президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.

https://1prime.ru/20250313/operatsiya-855733549.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , украина, владимир зеленский