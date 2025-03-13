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"Заключительный акт". Зеленского предупредили о неизбежном
"Заключительный акт". Зеленского предупредили о неизбежном - 13.03.2025, ПРАЙМ
"Заключительный акт". Зеленского предупредили о неизбежном
Владимир Зеленский находится в "заключительном акте" своего пребывания у власти на Украине, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванного... | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T09:21+0300
2025-03-13T09:21+0300
2025-03-13T09:21+0300
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Владимир Зеленский находится в "заключительном акте" своего пребывания у власти на Украине, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного украинского чиновника. "Мы находимся в заключительном акте президентства Зеленского", - приводит издание слова чиновника. По данным газеты, в политических кругах Киева начинают обсуждать, как долго Зеленский еще продержится у власти. Financial Times сообщает, что те политики, которые заявляли о своей поддержке Зеленского после его провальных переговоров с президентом США Дональдом Трампом, на самом деле сейчас готовятся к выборам, формируя альянсы и связываясь с администрацией американского лидера и его сторонниками. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. Президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.
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общество , украина, владимир зеленский
Политика, Общество , УКРАИНА, Владимир Зеленский
"Заключительный акт". Зеленского предупредили о неизбежном
FT: Зеленский подошел к "заключительному акту" пребывания у власти
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Владимир Зеленский находится в "заключительном акте" своего пребывания у власти на Украине, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного украинского чиновника.
"Мы находимся в заключительном акте президентства Зеленского", - приводит издание слова чиновника.
По данным газеты, в политических кругах Киева начинают обсуждать, как долго Зеленский еще продержится у власти. Financial Times сообщает, что те политики, которые заявляли о своей поддержке Зеленского после его провальных переговоров с президентом США Дональдом Трампом, на самом деле сейчас готовятся к выборам, формируя альянсы и связываясь с администрацией американского лидера и его сторонниками.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. Президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.
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