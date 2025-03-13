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Перевозки зерна по сети РЖД увеличились на 17,9 процента

Перевозки зерна по сети РЖД увеличились на 17,9 процента - 13.03.2025, ПРАЙМ

Перевозки зерна по сети РЖД увеличились на 17,9 процента

Внутрироссийские перевозки зерна по сети РЖД в январе-феврале 2025 года увеличились на 17,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составили... | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T16:41+0300

2025-03-13T16:41+0300

2025-03-13T16:41+0300

экономика

россия

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Внутрироссийские перевозки зерна по сети РЖД в январе-феврале 2025 года увеличились на 17,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составили 1,7 миллиона тонн, сообщила компания. "В январе–феврале 2025 года внутрироссийские перевозки зерна увеличились к аналогичному периоду прошлого года на 17,9%, до 1,7 миллиона тонн. В том числе: пшеница - 731,4 тысячи тонн (рост в 1,3 раза), зерна бобов - 280,7 тысячи тонн (+1,7%), ячмень - 261,8 тысячи тонн (+15,9%)", - говорится в сообщении. Основной объем зерновых культур направился в регионы европейской части России и Дальнего Востока. Регионами-лидерами по объему погрузки стали: Омская область (227,2 тысячи тонн, рост в 4,2 раза), Алтайский край (206,8 тысячи тонн, рост в 6,6 раза), Амурская область (147,4 тысячи тонн, рост в 1,7 раза).

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