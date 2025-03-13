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Цена на золото стабильна после роста двух торговых дней - 13.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250313/zoloto-855733417.html
Цена на золото стабильна после роста двух торговых дней
Цена на золото стабильна после роста двух торговых дней - 13.03.2025, ПРАЙМ
Цена на золото стабильна после роста двух торговых дней
Стоимость золота стабильна в четверг утром после роста двух торговых дней, свидетельствуют данные торгов. | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T09:18+0300
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Стоимость золота стабильна в четверг утром после роста двух торговых дней, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.12 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,28 доллара, или на 0,01%, - до 2 946,52 доллара за тройскую унцию. За два предыдущих торговых дня котировки золота поднялись на 1,63%. В это же время мартовский фьючерс на серебро дешевел на 0,7% - до 33,508 доллара за унцию. Инвесторы ожидают данных по рынку труда в США. Аналитики прогнозируют, что число первичных заявок на пособие по безработице в США выросло на 4 тысячи с показателя предыдущей недели - до 225 тысяч. В четверг были опубликованы данные по инфляции в стране. Так, годовая инфляция в США по итогам февраля замедлилась до 2,8% с 3% месяцем ранее, сильнее прогнозов аналитиков. Макроэкономические данные по США отражаются на курсе доллара, к динамике которого чувствительны котировки золота.
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рынки, торги, comex
Экономика, Рынки, Торги, Comex
09:18 13.03.2025
 
Цена на золото стабильна после роста двух торговых дней

Цена на золото стабильна в четверг утром после роста двух предыдущих торговых дней

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЗолото
Золото - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Стоимость золота стабильна в четверг утром после роста двух торговых дней, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.12 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,28 доллара, или на 0,01%, - до 2 946,52 доллара за тройскую унцию. За два предыдущих торговых дня котировки золота поднялись на 1,63%.
В это же время мартовский фьючерс на серебро дешевел на 0,7% - до 33,508 доллара за унцию.
Инвесторы ожидают данных по рынку труда в США. Аналитики прогнозируют, что число первичных заявок на пособие по безработице в США выросло на 4 тысячи с показателя предыдущей недели - до 225 тысяч.
В четверг были опубликованы данные по инфляции в стране. Так, годовая инфляция в США по итогам февраля замедлилась до 2,8% с 3% месяцем ранее, сильнее прогнозов аналитиков.
Макроэкономические данные по США отражаются на курсе доллара, к динамике которого чувствительны котировки золота.
Маркированные слитки золота - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2025
Цена на золото растет после выхода данных о торможении инфляции в США
Вчера, 18:20
 
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