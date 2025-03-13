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Цена на золото достигла нового исторического максимума - 13.03.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250313/zoloto-855760634.html
Цена на золото достигла нового исторического максимума
Цена на золото достигла нового исторического максимума - 13.03.2025, ПРАЙМ
Цена на золото достигла нового исторического максимума
Стоимость золота в четверг вечером растет на 1% и достигает нового исторического максимума, свидетельствуют данные торгов. | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T18:21+0300
2025-03-13T18:21+0300
экономика
золото
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Стоимость золота в четверг вечером растет на 1% и достигает нового исторического максимума, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.14 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 35,99 доллара, или на 1,22%, до 2 982,79 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 1,38% - до 34,208 доллара за унцию. В ходе торгов четверга стоимость золота достигала 2 984,36 доллара за тройскую унцию, что стало новым историческим максимумом. Аналитики Macquarie Group, мнение которых приводит портал MarketWatch, считают, что в третьем квартале стоимость золота может достигнуть 3 500 долларов за тройскую унцию. "Мы наблюдали за укреплением золота и ожидаем, что оно продолжится… Золото также получит дополнительную поддержку со стороны физического рынка - ювелирных изделий, слитков, монет", - отметили эксперты.
https://1prime.ru/20250313/zoloto-855733417.html
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золото
Экономика, золото
18:21 13.03.2025
 
Цена на золото достигла нового исторического максимума

Стоимость золота вечером растет на 1% и достигает нового исторического максимума

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкМаркированные слитки золота
Маркированные слитки золота - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Стоимость золота в четверг вечером растет на 1% и достигает нового исторического максимума, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.14 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 35,99 доллара, или на 1,22%, до 2 982,79 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 1,38% - до 34,208 доллара за унцию.
В ходе торгов четверга стоимость золота достигала 2 984,36 доллара за тройскую унцию, что стало новым историческим максимумом.
Золото - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2025
Цена на золото стабильна после роста двух торговых дней
09:18
Аналитики Macquarie Group, мнение которых приводит портал MarketWatch, считают, что в третьем квартале стоимость золота может достигнуть 3 500 долларов за тройскую унцию.
"Мы наблюдали за укреплением золота и ожидаем, что оно продолжится… Золото также получит дополнительную поддержку со стороны физического рынка - ювелирных изделий, слитков, монет", - отметили эксперты.
 
Экономиказолото
 
 
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