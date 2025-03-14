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МЭР отменило рекомендации по ограничению продаж туров в Абхазию
МЭР отменило рекомендации по ограничению продаж туров в Абхазию - 14.03.2025, ПРАЙМ
МЭР отменило рекомендации по ограничению продаж туров в Абхазию
Министерство экономического развития РФ отменило рекомендации для туроператоров по ограничению продаж туров в Абхазию, они могут возобновить продажи, сообщило... | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T13:20+0300
2025-03-14T13:20+0300
2025-03-14T13:24+0300
абхазия
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Министерство экономического развития РФ отменило рекомендации для туроператоров по ограничению продаж туров в Абхазию, они могут возобновить продажи, сообщило министерство.МИД России ранее в пятницу отменил рекомендации российским гражданам воздержаться от поездок в Абхазию, в том числе от туристических, с учетом стабилизации ситуации в стране."В настоящее время ситуация в Абхазии стабилизировалась, о чем сообщает МИД России. В связи с этим Минэкономразвития отменяет рекомендации и сообщает о возможности возобновления поездок и продажи туристических продуктов с посещением Абхазии. При этом сохраняют актуальность стандартные правила для граждан, выезжающих на отдых, включая соблюдение осторожности в темное время суток и в потенциально опасных местах, а также уважение к местным обычаям и традициям", - сообщили в министерстве.Минэкономразвития России 15 ноября 2024 года в связи с внутриполитическими событиями в Абхазии рекомендовало российским туристам воздержаться от поездок, а туроператорам и другим участникам рынка – приостановить реализацию турпродуктов, связанных с посещением страны.
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абхазия, россия
МЭР отменило рекомендации по ограничению продаж туров в Абхазию
МЭР отменило рекомендации для операторов по ограничению продаж туров в Абхазию
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Министерство экономического развития РФ отменило рекомендации для туроператоров по ограничению продаж туров в Абхазию, они могут возобновить продажи, сообщило министерство.
МИД России ранее в пятницу отменил рекомендации российским гражданам воздержаться от поездок в Абхазию, в том числе от туристических, с учетом стабилизации ситуации в стране.
"В настоящее время ситуация в Абхазии стабилизировалась, о чем сообщает МИД России. В связи с этим Минэкономразвития отменяет рекомендации и сообщает о возможности возобновления поездок и продажи туристических продуктов с посещением Абхазии. При этом сохраняют актуальность стандартные правила для граждан, выезжающих на отдых, включая соблюдение осторожности в темное время суток и в потенциально опасных местах, а также уважение к местным обычаям и традициям", - сообщили в министерстве.
Минэкономразвития России 15 ноября 2024 года в связи с внутриполитическими событиями в Абхазии рекомендовало российским туристам воздержаться от поездок, а туроператорам и другим участникам рынка – приостановить реализацию турпродуктов, связанных с посещением страны.
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