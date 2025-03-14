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Аэропорт Новокузнецка начнет обслуживать рейсы во Вьетнам - 14.03.2025, ПРАЙМ
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Аэропорт Новокузнецка начнет обслуживать рейсы во Вьетнам
Аэропорт Новокузнецка начнет обслуживать рейсы во Вьетнам - 14.03.2025, ПРАЙМ
Аэропорт Новокузнецка начнет обслуживать рейсы во Вьетнам
Международный аэропорт Новокузнецк в марте начинает обслуживать рейсы во Вьетнам, сообщает пресс-служба воздушной гавани. | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T06:13+0300
2025-03-14T06:13+0300
бизнес
новокузнецк
вьетнам
кузбасс
en+ group
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КЕМЕРОВО, 14 мар - ПРАЙМ. Международный аэропорт Новокузнецк в марте начинает обслуживать рейсы во Вьетнам, сообщает пресс-служба воздушной гавани. "С 27 марта 2025 года аэропорт Новокузнецк начнет выполнение международных рейсов во Вьетнам. Перелеты доступны в пакетных турах", - говорится в сообщении. Уточняется, что рейсы в Камрань будут выполняться на самолетах Boeing 757-200 с компоновкой 235 кресел один раз в 12 дней. Время в пути составит семь часов. "Будучи единственной авиагаванью в Кузбассе, осуществляющей международное сообщение, мы стремимся дать жителям региона больше возможностей для комфортных путешествий. Таиланд второй сезон показал высокую загрузку. Рассчитываем, что в случае успеха и нового направления договоримся о продлении и развитии программы полетов на будущие периоды", - приводятся в сообщении слова управляющего директора аэропорта Новокузнецк Кирилла Ермакова. Также с 30 марта аэропорт перейдет на весенне-летнее расписание, увеличив частоты по большинству направлений и расширив полетную программу. Международный аэропорт Новокузнецк находится под управлением ООО "Аэрокузбасс" (через ООО "Сибирские аэропорты" ("СибАэро") принадлежит структуре En+ Group с осени 2021 года).
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бизнес, новокузнецк, вьетнам, кузбасс, en+ group
Бизнес, НОВОКУЗНЕЦК, ВЬЕТНАМ, КУЗБАСС, En+ Group
06:13 14.03.2025
 
Аэропорт Новокузнецка начнет обслуживать рейсы во Вьетнам

Аэропорт Новокузнецка в марте начнет обслуживать рейсы во Вьетнам

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КЕМЕРОВО, 14 мар - ПРАЙМ. Международный аэропорт Новокузнецк в марте начинает обслуживать рейсы во Вьетнам, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
"С 27 марта 2025 года аэропорт Новокузнецк начнет выполнение международных рейсов во Вьетнам. Перелеты доступны в пакетных турах", - говорится в сообщении.
Уточняется, что рейсы в Камрань будут выполняться на самолетах Boeing 757-200 с компоновкой 235 кресел один раз в 12 дней. Время в пути составит семь часов.
"Будучи единственной авиагаванью в Кузбассе, осуществляющей международное сообщение, мы стремимся дать жителям региона больше возможностей для комфортных путешествий. Таиланд второй сезон показал высокую загрузку. Рассчитываем, что в случае успеха и нового направления договоримся о продлении и развитии программы полетов на будущие периоды", - приводятся в сообщении слова управляющего директора аэропорта Новокузнецк Кирилла Ермакова.
Также с 30 марта аэропорт перейдет на весенне-летнее расписание, увеличив частоты по большинству направлений и расширив полетную программу.
Международный аэропорт Новокузнецк находится под управлением ООО "Аэрокузбасс" (через ООО "Сибирские аэропорты" ("СибАэро") принадлежит структуре En+ Group с осени 2021 года).
 
БизнесНОВОКУЗНЕЦКВЬЕТНАМКУЗБАССEn+ Group
 
 
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