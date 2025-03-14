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Аэропорт Новокузнецка начнет обслуживать рейсы во Вьетнам

Аэропорт Новокузнецка начнет обслуживать рейсы во Вьетнам - 14.03.2025, ПРАЙМ

Аэропорт Новокузнецка начнет обслуживать рейсы во Вьетнам

Международный аэропорт Новокузнецк в марте начинает обслуживать рейсы во Вьетнам, сообщает пресс-служба воздушной гавани. | 14.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-14T06:13+0300

2025-03-14T06:13+0300

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КЕМЕРОВО, 14 мар - ПРАЙМ. Международный аэропорт Новокузнецк в марте начинает обслуживать рейсы во Вьетнам, сообщает пресс-служба воздушной гавани. "С 27 марта 2025 года аэропорт Новокузнецк начнет выполнение международных рейсов во Вьетнам. Перелеты доступны в пакетных турах", - говорится в сообщении. Уточняется, что рейсы в Камрань будут выполняться на самолетах Boeing 757-200 с компоновкой 235 кресел один раз в 12 дней. Время в пути составит семь часов. "Будучи единственной авиагаванью в Кузбассе, осуществляющей международное сообщение, мы стремимся дать жителям региона больше возможностей для комфортных путешествий. Таиланд второй сезон показал высокую загрузку. Рассчитываем, что в случае успеха и нового направления договоримся о продлении и развитии программы полетов на будущие периоды", - приводятся в сообщении слова управляющего директора аэропорта Новокузнецк Кирилла Ермакова. Также с 30 марта аэропорт перейдет на весенне-летнее расписание, увеличив частоты по большинству направлений и расширив полетную программу. Международный аэропорт Новокузнецк находится под управлением ООО "Аэрокузбасс" (через ООО "Сибирские аэропорты" ("СибАэро") принадлежит структуре En+ Group с осени 2021 года).

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