Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия и Венесуэла согласовали договор о стратегическом партнерстве - 14.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250314/agreement-855801424.html
Россия и Венесуэла согласовали договор о стратегическом партнерстве
Россия и Венесуэла согласовали договор о стратегическом партнерстве - 14.03.2025, ПРАЙМ
Россия и Венесуэла согласовали договор о стратегическом партнерстве
Москва и Каракас согласовали договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве. Об этом сообщил Владимир Путин во время переговоров по видеосвязи с... | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T18:06+0300
2025-03-14T18:10+0300
россия
венесуэла
владимир путин
николас мадуро
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/17/852370301_0:150:3107:1898_1920x0_80_0_0_a815dac2b07241e0190f512ea5d5eb9e.jpg
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Москва и Каракас согласовали договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве. Об этом сообщил Владимир Путин во время переговоров по видеосвязи с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро."С удовлетворением отмечу, что полностью согласован договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, которое создаст хороший, прочный фундамент для дальнейшего расширения многоплановых связей на долгосрочную перспективу. Его можно было бы подписать в ходе вашего визита в Россию в удобное для вас время", — сказал Путин.Он подчеркнул, что Россия и Венесуэла придерживаются схожих позиций по многим вопросам международной повестки, сообща стремятся к формированию более справедливого миропорядка, продвигают принципы суверенного равенства государств, взаимовыгодного сотрудничества без внешнего вмешательства во внутренние дела.Дальнейшее укрепление партнерства отвечает интересам развития обеих стран, добавил российский лидер.Путин назвал Мадуро своим дорогим другом и пригласил его в Москву на торжества по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
https://1prime.ru/20250226/soglashenie-855286162.html
венесуэла
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/17/852370301_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_852cbe37f80cb08a76714a182ed43ac2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, венесуэла, владимир путин, николас мадуро
РОССИЯ, ВЕНЕСУЭЛА, Владимир Путин, Николас Мадуро
18:06 14.03.2025 (обновлено: 18:10 14.03.2025)
 
Россия и Венесуэла согласовали договор о стратегическом партнерстве

Путин сообщил о согласовании договора о стратегическом партнерстве с Венесуэлой

© РИА Новости . POOL/Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС
Президент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости . POOL/Михаил Метцель
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Москва и Каракас согласовали договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве. Об этом сообщил Владимир Путин во время переговоров по видеосвязи с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.
"С удовлетворением отмечу, что полностью согласован договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, которое создаст хороший, прочный фундамент для дальнейшего расширения многоплановых связей на долгосрочную перспективу. Его можно было бы подписать в ходе вашего визита в Россию в удобное для вас время", — сказал Путин.
Он подчеркнул, что Россия и Венесуэла придерживаются схожих позиций по многим вопросам международной повестки, сообща стремятся к формированию более справедливого миропорядка, продвигают принципы суверенного равенства государств, взаимовыгодного сотрудничества без внешнего вмешательства во внутренние дела.
Дальнейшее укрепление партнерства отвечает интересам развития обеих стран, добавил российский лидер.
Путин назвал Мадуро своим дорогим другом и пригласил его в Москву на торжества по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Города мира. Каракас - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2025
Трамп объявил об аннулировании нефтяного соглашения с Венесуэлой
26 февраля, 22:35
 
РОССИЯВЕНЕСУЭЛАВладимир ПутинНиколас Мадуро
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала