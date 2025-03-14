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Россия и Венесуэла согласовали договор о стратегическом партнерстве
Россия и Венесуэла согласовали договор о стратегическом партнерстве - 14.03.2025, ПРАЙМ
Россия и Венесуэла согласовали договор о стратегическом партнерстве
Москва и Каракас согласовали договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве. Об этом сообщил Владимир Путин во время переговоров по видеосвязи с... | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T18:06+0300
2025-03-14T18:06+0300
2025-03-14T18:10+0300
россия
венесуэла
владимир путин
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Москва и Каракас согласовали договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве. Об этом сообщил Владимир Путин во время переговоров по видеосвязи с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро."С удовлетворением отмечу, что полностью согласован договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, которое создаст хороший, прочный фундамент для дальнейшего расширения многоплановых связей на долгосрочную перспективу. Его можно было бы подписать в ходе вашего визита в Россию в удобное для вас время", — сказал Путин.Он подчеркнул, что Россия и Венесуэла придерживаются схожих позиций по многим вопросам международной повестки, сообща стремятся к формированию более справедливого миропорядка, продвигают принципы суверенного равенства государств, взаимовыгодного сотрудничества без внешнего вмешательства во внутренние дела.Дальнейшее укрепление партнерства отвечает интересам развития обеих стран, добавил российский лидер.Путин назвал Мадуро своим дорогим другом и пригласил его в Москву на торжества по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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россия, венесуэла, владимир путин, николас мадуро
РОССИЯ, ВЕНЕСУЭЛА, Владимир Путин, Николас Мадуро
Россия и Венесуэла согласовали договор о стратегическом партнерстве
Путин сообщил о согласовании договора о стратегическом партнерстве с Венесуэлой
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Москва и Каракас согласовали договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве. Об этом сообщил Владимир Путин во время переговоров по видеосвязи с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.
"С удовлетворением отмечу, что полностью согласован договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, которое создаст хороший, прочный фундамент для дальнейшего расширения многоплановых связей на долгосрочную перспективу. Его можно было бы подписать в ходе вашего визита в Россию в удобное для вас время", — сказал Путин.
Он подчеркнул, что Россия и Венесуэла придерживаются схожих позиций по многим вопросам международной повестки, сообща стремятся к формированию более справедливого миропорядка, продвигают принципы суверенного равенства государств, взаимовыгодного сотрудничества без внешнего вмешательства во внутренние дела.
Дальнейшее укрепление партнерства отвечает интересам развития обеих стран, добавил российский лидер.
Путин назвал Мадуро своим дорогим другом и пригласил его в Москву на торжества по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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