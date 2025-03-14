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Российский рынок акций растет

Российский рынок акций растет - 14.03.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций растет

Российский рынок акций демонстрирует рост во второй половине пятницы, следует из данных торгов. | 14.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-14T15:31+0300

2025-03-14T15:31+0300

2025-03-14T15:31+0300

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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует рост во второй половине пятницы, следует из данных торгов. Индекс Мосбиржи к 15.18 мск растет на 1,3%, до 3 162,14 пункта. Майский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожает на 0,75%, до 70,4 доллара за баррель. "В пятницу, 14 марта, российские акции показывают умеренный рост, торгуясь выше цен закрытия вчерашней дневной сессии Мосбиржи, но ниже уровня завершения вечерних торгов. Трейдеры пытаются осмыслить ситуацию, которая сложилась вокруг предложенного Дональдом Трампом перемирия на Украине после того, как Владимир Путин в принципе с ним согласился, но с довольно серьезными оговорками", - рассказал Алексей Калачев из ФГ "Финам". В результате возможность перемирия сохраняется, но остается как бы в подвешенном состоянии, в то же время оставляя достаточно пространства для продолжения переговоров, добавляет он. "Российский рынок в течение недели предпринимал попытку отскока, но к ее концу остается в красной зоне, возвращаясь на уровни месячной давности. Ключевое влияние на настроения российских инвесторов продолжают оказывать геополитика и потенциальные меры по урегулированию конфликта. На следующей неделе в фокусе инвесторов будут не только корпоративные события, но и очередное заседание Банка России по ключевой ставке", - отметил Андрей Алексеев из УК "Первая". Вероятно, состоится и ряд встреч, на которых будет обсуждаться переговорный процесс, что может дать дополнительный импульс фондовому рынку, добавил эксперт. ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК "Лучше рынка акции "М.Видео", которые прибавляют 8,37% к середине дня. Компания объявила о докапитализации группы на сумму 30 миллиардов рублей в первом полугодии 2025 года. Первые платежи от новых акционеров в размере 11,5 миллиарда рублей уже поступили. Также в компании произойдут изменения на всех уровнях корпоративного управления - в совете директоров и топ-менеджменте", - отметил Иван Ефанов из "Цифра брокер". Это хорошая новость, потому что чистый долг компании составлял по итогам первого полугодия 79,3 миллиарда рублей, часть средств может быть направлена на сокращение долговой нагрузки, пояснил эксперт. В лидерах роста - бумаги "Селигдара" (+5,82%), "РуссНефти" (+5,55%), "Фармсинтеза" (+2,44%), "Соллерса" (+2,16%). "Акции Селигдара и других компаний, специализирующихся на добыче драгметаллов, позитивно реагируют на пробой котировками золота отметки 3000 долларов за тройскую унцию... Дополнительным драйвером роста для "Селигдара" стало решение Мосгорсуда об отмене ареста 50,6% акций эмитента, принадлежащих компании "Максимус" и совладельцу "Русских фондов" Сергею Васильеву", - комментирует Владимир Чернов из Freedom Finance Global. В лидерах снижения - акции "Сегежи" (-1,35%), "НЛМК" (-1,33%), "Северстали" (-1,20%), "ФосАгро" (-1,14%), "МТС" (-1,08%). ПРОГНОЗЫ Чернов ожидает завершения основных торгов в диапазоне 3100-3200 пунктов. "Выход какой-либо новой информации по мирным переговорам может легко качнуть рынок в ту или иную сторону, в то время как рынок находится, скорее, в равновесии и можно ожидать завершения индексом Мосбиржи основной сессии примерно на текущих уровнях", - считает Калачев. "На фоне возросшей геополитической неопределенности усилился эффект фактора пятницы. Многие опасаются какого-либо негатива на выходных и поэтому воздерживаются от покупок акций или сокращают их количество в портфелях. Если опасения, связанные с предстоящими днями, не оправдаются, в понедельник нефтяные цены не перейдут к быстрому снижению, а рубль не ускорит подорожание, индекс Мосбиржи способен продолжить подъем с ближайшей целью в районе недельной вершины 3226 пунктов", - отметил Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

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рынки, торги, москва, финам, мосбиржа, банк россия