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Российский рынок акций заметно вырос за торговую сессию
Российский рынок акций заметно вырос за торговую сессию - 14.03.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций заметно вырос за торговую сессию
Российский рынок акций за основную торговую сессию вырос на 2,35% и на 0,89% за неделю, следует из данных Московской биржи. | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T18:56+0300
2025-03-14T18:56+0300
2025-03-14T19:10+0300
экономика
российский рынок акций
мосбиржа
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию вырос на 2,35% и на 0,89% за неделю, следует из данных Московской биржи.Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 2,35%, до 3195,08 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,64%, до 1250,78 пункта, долларовый РТС - на 3,61%, до 1176,26 пункта.За неделю индекс Мосбиржи повысился на 0,89%, индекс Мосбиржи в юанях вырос на 4,16%, РТС - на 5,09%.
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российский рынок акций, мосбиржа
Экономика, российский рынок акций, Мосбиржа
Российский рынок акций заметно вырос за торговую сессию
Мосбиржа: российский рынок акций вырос на 2,35% и на 0,89% за неделю
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию вырос на 2,35% и на 0,89% за неделю, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 2,35%, до 3195,08 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,64%, до 1250,78 пункта, долларовый РТС - на 3,61%, до 1176,26 пункта.
Российский рынок акций ощутимо снизился в основную сессию
За неделю индекс Мосбиржи повысился на 0,89%, индекс Мосбиржи в юанях вырос на 4,16%, РТС - на 5,09%.