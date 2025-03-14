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Российский рынок акций заметно вырос за торговую сессию

Российский рынок акций заметно вырос за торговую сессию - 14.03.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций заметно вырос за торговую сессию

Российский рынок акций за основную торговую сессию вырос на 2,35% и на 0,89% за неделю, следует из данных Московской биржи. | 14.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-14T18:56+0300

2025-03-14T18:56+0300

2025-03-14T19:10+0300

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российский рынок акций

мосбиржа

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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию вырос на 2,35% и на 0,89% за неделю, следует из данных Московской биржи.Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 2,35%, до 3195,08 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,64%, до 1250,78 пункта, долларовый РТС - на 3,61%, до 1176,26 пункта.За неделю индекс Мосбиржи повысился на 0,89%, индекс Мосбиржи в юанях вырос на 4,16%, РТС - на 5,09%.

https://1prime.ru/20250313/rynok-855766157.html

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2025

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

российский рынок акций, мосбиржа