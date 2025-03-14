Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций заметно вырос за торговую сессию - 14.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250314/aktsii-855803560.html
Российский рынок акций заметно вырос за торговую сессию
Российский рынок акций заметно вырос за торговую сессию - 14.03.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций заметно вырос за торговую сессию
Российский рынок акций за основную торговую сессию вырос на 2,35% и на 0,89% за неделю, следует из данных Московской биржи. | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T18:56+0300
2025-03-14T19:10+0300
экономика
российский рынок акций
мосбиржа
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/52/841355201_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_201261e76fcaa9274ca1366db7add039.jpg
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию вырос на 2,35% и на 0,89% за неделю, следует из данных Московской биржи.Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 2,35%, до 3195,08 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,64%, до 1250,78 пункта, долларовый РТС - на 3,61%, до 1176,26 пункта.За неделю индекс Мосбиржи повысился на 0,89%, индекс Мосбиржи в юанях вырос на 4,16%, РТС - на 5,09%.
https://1prime.ru/20250313/rynok-855766157.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/52/841355201_87:0:1907:1365_1920x0_80_0_0_4333a5a17ab32c4169d919a733a759b9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
российский рынок акций, мосбиржа
Экономика, российский рынок акций, Мосбиржа
18:56 14.03.2025 (обновлено: 19:10 14.03.2025)
 
Российский рынок акций заметно вырос за торговую сессию

Мосбиржа: российский рынок акций вырос на 2,35% и на 0,89% за неделю

© CC BY 2.0 / BybitФондовая биржа
Фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2025
© CC BY 2.0 / Bybit
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию вырос на 2,35% и на 0,89% за неделю, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 2,35%, до 3195,08 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,64%, до 1250,78 пункта, долларовый РТС - на 3,61%, до 1176,26 пункта.
Презентация обновленной Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2025
Российский рынок акций ощутимо снизился в основную сессию
Вчера, 19:51
За неделю индекс Мосбиржи повысился на 0,89%, индекс Мосбиржи в юанях вырос на 4,16%, РТС - на 5,09%.
 
Экономикароссийский рынок акцийМосбиржа
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала