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АПК лидирует по внедрению новых технологий, заявил Патрушев

АПК лидирует по внедрению новых технологий, заявил Патрушев - 14.03.2025, ПРАЙМ

АПК лидирует по внедрению новых технологий, заявил Патрушев

Агропромышленный комплекс лидирует среди отраслей российской экономики по модернизации производства и внедрению новых технологий: так, например, беспилотные... | 14.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-14T11:40+0300

2025-03-14T11:40+0300

2025-03-14T11:40+0300

сельское хозяйство

дмитрий патрушев

россия

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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Агропромышленный комплекс лидирует среди отраслей российской экономики по модернизации производства и внедрению новых технологий: так, например, беспилотные системы позволяют экономить до 20% средств защиты растений, а затраты на технику снижаются до 5 раз, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. "Цифровизацию следует рассматривать по нескольким направлениям. Одно из них - это модернизация производств… Так, агропром по этому показателю лидирует среди отраслей экономики. Только с 18-го по 24-й год показатель увеличился на 22%. Во многом это обеспечено использованием цифровых продуктов. Например, все большее распространение приобретают беспилотные системы… Агродроны экономят до 20% средств защиты растений, а затраты на технику сокращаются в 4-5 раз", - заявил Патрушев в рамках правительственного часа в Совете Федерации. Он отметил, что беспилотные тракторы и комбайны становятся достойной альтернативной машинам "с классическим управлением". Так, по данным регионов, сейчас в РФ используется свыше 12 тысяч тракторов и почти 3 тысячи комбайнов с элементами автопилотирования. Кроме того, прогнозируется рост заинтересованности в такой технике наряду с традиционной. "В ближайшее время один из лидеров аграрного рынка завершит разработку системы мониторинга состояния посевов с использованием дронов. Она будет выявлять пораженные участки и адресно применять средства защиты растений. Это в свою очередь сократит пестицидную нагрузку на поле", - добавил Патрушев. Он также подчеркнул, что искусственный интеллект постепенно внедряется в сельское хозяйство. Благодаря технологиям искусственного интеллекта появилась возможность прогнозировать урожайность, выбирать нужные агротехнические решения, выстраивать маршруты работы техники. По словам вице-премьера, российские цифровые решения по функционалу превосходят зарубежные аналоги, при этом стоят дешевле. "Использование передовых технологий в целом меняет структуру занятости. Мы видим, что снижается потребность в низкоквалифицированном труде. И наоборот, формируется устойчивый спрос на специалистов с широкими компетенциями и экспертизой", - пояснил он. Патрушев также отметил, что цифровизация входит и в сегмент сбыта продукции, предоставляя возможность экономить на логистике. Так, по данным Минсельхоза, цифровые платформы используют больше половины производителей. "Например, маркетплейс Россельхозбанка предоставляет фермерам возможность открыть интернет-магазин и реализовывать продукцию по всей стране. Есть и другие маркетплейсы. То есть это весьма перспективное направление", - прокомментировал он

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сельское хозяйство, дмитрий патрушев, россия