https://1prime.ru/20250314/apple-855786358.html

Apple планирует дать AirPods функцию перевода разговора в реальном времени

Apple планирует дать AirPods функцию перевода разговора в реальном времени - 14.03.2025, ПРАЙМ

Apple планирует дать AirPods функцию перевода разговора в реальном времени

Американская корпорация Apple в рамках обновления в этом году планирует добавить в свои наушники AirPods функцию перевода разговора в режиме реального времени,... | 14.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-14T11:58+0300

2025-03-14T11:58+0300

2025-03-14T11:58+0300

технологии

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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Американская корпорация Apple в рамках обновления в этом году планирует добавить в свои наушники AirPods функцию перевода разговора в режиме реального времени, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники. "Apple Inc. планирует создать новую функцию AirPods, которая позволит наушникам переводить разговор на другой язык в реальном времени... Функция будет предложена в рамках обновления программного обеспечения AirPods, которое выйдет позднее в этом году", - сообщили агентству осведомленные источники. Данная функция предполагает, что если англоязычный человек услышит речь, например, на испанском языке, то iPhone переведет этот текст и передаст в AirPods на английском, а затем ответ на английском языке будет переведен на испанский и воспроизведен с помощью iPhone, уточняется в статье. Новая функция будет связана с iOS 19, предстоящим обновлением операционной системы для мобильных устройств Apple, говорится в материале. Также агентство отмечает, что наушники Google Pixel Buds уже давно имеют такую функцию, в то время как собственное приложение Apple для перевода - Translate - доступно на смартфонах компании с 2020 года. Представитель Apple отказался от комментариев Блумбергу. Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, смартфонов, "умных" часов и программного обеспечения.

https://1prime.ru/20250227/gref-855307966.html

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технологии, apple, bloomberg