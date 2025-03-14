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СМИ: Путин и саудовский кронпринц обсудили решение конфликта на Украине
СМИ: Путин и саудовский кронпринц обсудили решение конфликта на Украине - 14.03.2025, ПРАЙМ
СМИ: Путин и саудовский кронпринц обсудили решение конфликта на Украине
Между президентом России Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салма состоялся телефонный звонок на тему урегулирования... | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T10:35+0300
2025-03-14T10:35+0300
2025-03-14T10:36+0300
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ДОХА, 14 мар - ПРАЙМ. Между президентом России Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салма состоялся телефонный звонок на тему урегулирования украинского кризиса. Об этом сообщает официальное саудовское агентство новостей SPA."В ходе разговора были рассмотрены существующие области сотрудничества между двумя странами и пути их развития, а также рассмотрены усилия, предпринятые для разрешения украинского кризиса", - отметило агентство. Согласно сообщению, наследный принц подтвердил стремление Саудовской Аравии поддерживать инициативы, направленные на облегчение диалога и достижение политического решения украинского кризиса.Президент России выразил благодарность наследному принцу за "конструктивные усилия" в данном направлении.
https://1prime.ru/20250313/tramp-855766515.html
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Политика, Мировая экономика, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, УКРАИНА, Владимир Путин
СМИ: Путин и саудовский кронпринц обсудили решение конфликта на Украине
SPA: Путин и Саудовский кронпринц обсудили мирные усилия по Украине
ДОХА, 14 мар - ПРАЙМ. Между президентом России Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салма состоялся телефонный звонок на тему урегулирования украинского кризиса. Об этом сообщает официальное саудовское агентство новостей SPA.
"В ходе разговора были рассмотрены существующие области сотрудничества между двумя странами и пути их развития, а также рассмотрены усилия, предпринятые для разрешения украинского кризиса", - отметило агентство.
Согласно сообщению, наследный принц подтвердил стремление Саудовской Аравии поддерживать инициативы, направленные на облегчение диалога и достижение политического решения украинского кризиса.
Президент России выразил благодарность наследному принцу за "конструктивные усилия" в данном направлении.
Трамп заявил, что хотел бы встретиться с Путиным