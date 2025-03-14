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СМИ: Путин и саудовский кронпринц обсудили решение конфликта на Украине

СМИ: Путин и саудовский кронпринц обсудили решение конфликта на Украине - 14.03.2025, ПРАЙМ

СМИ: Путин и саудовский кронпринц обсудили решение конфликта на Украине

Между президентом России Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салма состоялся телефонный звонок на тему урегулирования... | 14.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-14T10:35+0300

2025-03-14T10:35+0300

2025-03-14T10:36+0300

политика

мировая экономика

саудовская аравия

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владимир путин

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ДОХА, 14 мар - ПРАЙМ. Между президентом России Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салма состоялся телефонный звонок на тему урегулирования украинского кризиса. Об этом сообщает официальное саудовское агентство новостей SPA."В ходе разговора были рассмотрены существующие области сотрудничества между двумя странами и пути их развития, а также рассмотрены усилия, предпринятые для разрешения украинского кризиса", - отметило агентство. Согласно сообщению, наследный принц подтвердил стремление Саудовской Аравии поддерживать инициативы, направленные на облегчение диалога и достижение политического решения украинского кризиса.Президент России выразил благодарность наследному принцу за "конструктивные усилия" в данном направлении.

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саудовская аравия

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мировая экономика, саудовская аравия, украина, владимир путин