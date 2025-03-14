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Российского предпринимателя Авена не исключили из санкций ЕС, пишет FT
Российского предпринимателя Авена не исключили из санкций ЕС, пишет FT - 14.03.2025, ПРАЙМ
Российского предпринимателя Авена не исключили из санкций ЕС, пишет FT
Российский предприниматель Петр Авен не исключен из антироссийских санкций ЕС, несмотря на первоначальное требование Венгрии, сообщает газета Financial Times. | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T15:27+0300
2025-03-14T15:27+0300
2025-03-14T15:27+0300
бизнес
ес
петр авен
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Российский предприниматель Петр Авен не исключен из антироссийских санкций ЕС, несмотря на первоначальное требование Венгрии, сообщает газета Financial Times. Ранее источник в Евросоюзе сообщил РИА Новости, что страны ЕС после согласования постпредами окончательно утвердили продление персональных санкций против России на полгода. "Согласие по... требованию Будапешта исключить из санкционного списка... Авена не было достигнуто", - говорится в публикации. Ранее издание сообщало, что Венгрия изначально требовала исключить из списка антироссийских санкций ЕС восемь физических лиц, в том числе Авена, но впоследствии отказалась от ряда требований.
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бизнес, ес, петр авен
Российского предпринимателя Авена не исключили из санкций ЕС, пишет FT
FT: российский предприниматель Авен не исключен из санкций ЕС
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ.
Российский предприниматель Петр Авен не исключен из антироссийских санкций ЕС, несмотря на первоначальное требование Венгрии, сообщает
газета Financial Times.
Ранее источник в Евросоюзе сообщил РИА Новости, что страны ЕС после согласования постпредами окончательно утвердили продление персональных санкций против России на полгода.
"Согласие по... требованию Будапешта исключить из санкционного списка... Авена не было достигнуто", - говорится в публикации.
Ранее издание сообщало, что Венгрия изначально требовала исключить из списка антироссийских санкций ЕС восемь физических лиц, в том числе Авена, но впоследствии отказалась от ряда требований.
ЕС снимет санкции с министра Дегтярева и ряда бизнесменов, передает AFP