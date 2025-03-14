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Глава ОАК оценил перспективы отечественного авиастроения
Глава ОАК оценил перспективы отечественного авиастроения - 14.03.2025, ПРАЙМ
Глава ОАК оценил перспективы отечественного авиастроения
Россия обладает в полной мере всеми компетенциями в области авиастроения и единственная в мире со 100-процентной разработкой и производством для этого... | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T11:26+0300
2025-03-14T11:26+0300
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Россия обладает в полной мере всеми компетенциями в области авиастроения и единственная в мире со 100-процентной разработкой и производством для этого материалов, элементов, технологий, агрегатов и систем у себя, сообщил гендиректор "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК, входит в госкорпорацию "Ростех") Вадим Бадеха на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. "Авиационная отрасль во всем мире является локомотивом развития науки и технологий. И Россия обладает в полной мере всеми компетенциями в области авиастроения. При этом мы единственные в мире, кто 100% материалов, элементов, технологий, агрегатов, систем разрабатываем и производим у себя в стране", - сказал Бадеха. Все остальные страны, продолжил он, применяют не менее 25%, а то и до 75% международной кооперации. "Вместе с тем наша техника является конкурентоспособной, современной", - отметил глава ОАК.
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бизнес, россия, михаил мишустин, ростех, оак
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Михаил Мишустин, Ростех, ОАК
Глава ОАК оценил перспективы отечественного авиастроения
Глава ОАК: РФ обладает компетенциями в авиастроении с выпуском 100% материалов у себя
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Россия обладает в полной мере всеми компетенциями в области авиастроения и единственная в мире со 100-процентной разработкой и производством для этого материалов, элементов, технологий, агрегатов и систем у себя, сообщил гендиректор "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК, входит в госкорпорацию "Ростех") Вадим Бадеха на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
"Авиационная отрасль во всем мире является локомотивом развития науки и технологий. И Россия обладает в полной мере всеми компетенциями в области авиастроения. При этом мы единственные в мире, кто 100% материалов, элементов, технологий, агрегатов, систем разрабатываем и производим у себя в стране", - сказал Бадеха.
Все остальные страны, продолжил он, применяют не менее 25%, а то и до 75% международной кооперации.
"Вместе с тем наша техника является конкурентоспособной, современной", - отметил глава ОАК.
Мишустин обозначил главные принципы при производстве самолетов