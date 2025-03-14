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Глава ОАК оценил перспективы отечественного авиастроения

Глава ОАК оценил перспективы отечественного авиастроения - 14.03.2025, ПРАЙМ

Глава ОАК оценил перспективы отечественного авиастроения

Россия обладает в полной мере всеми компетенциями в области авиастроения и единственная в мире со 100-процентной разработкой и производством для этого... | 14.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-14T11:26+0300

2025-03-14T11:26+0300

2025-03-14T11:26+0300

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россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Россия обладает в полной мере всеми компетенциями в области авиастроения и единственная в мире со 100-процентной разработкой и производством для этого материалов, элементов, технологий, агрегатов и систем у себя, сообщил гендиректор "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК, входит в госкорпорацию "Ростех") Вадим Бадеха на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. "Авиационная отрасль во всем мире является локомотивом развития науки и технологий. И Россия обладает в полной мере всеми компетенциями в области авиастроения. При этом мы единственные в мире, кто 100% материалов, элементов, технологий, агрегатов, систем разрабатываем и производим у себя в стране", - сказал Бадеха. Все остальные страны, продолжил он, применяют не менее 25%, а то и до 75% международной кооперации. "Вместе с тем наша техника является конкурентоспособной, современной", - отметил глава ОАК.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, михаил мишустин, ростех, оак